چند سالی از معرفی Gears Tactics، دنباله غیرمستقیم مجموعه، می‌گذرد ولی با گذشت این همه مدت اساسا اطلاعات خاصی از بازی نداشتیم. با این حال، شرکت مایکروسافت اوایل همین هفته بالاخره تاریخ انتشار این بازی را برای کامپیوترها اعلام کرد. Gears Tactics در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ عرضه خواهد شد.

داستان بازی ۱۲ سال پیش از اتفاقات اولین قسمت مجموعه و در اوایل جنگ لوکاست‌ها روایت می‌شود؛ دقیقا زمانی که شهرهای سیاره سرا در حال نابودی هستند و نسل انسان‌ها رو به پایان است. در این بین، تنها گروهی از افراد باقی مانده‌اند که به عنوان آخرین امید بشریت شناخته می‌شوند. در طول بخش داستانی، بازی‌کنندگان در نقش «گیب دیاز» قرار می‌گیرند و وظیفه دارند تا با راه‌اندازی گروهی از مبارزات، رهبر لوکاست‌ها را با نام Ukkon از بین ببرند.

کاربران کامپیوتر می‌توانند Gears Tactics را در زمان عرضه از طریق سرویس ایکس‌باکس گیم‌پس تجربه کنند.

Gears Tactics در دسته بازی‌های استراتژی نوبتی جای می‌گیرد و روند آن به سری بازی‌های XCOM شباهت دارد. این بدین معناست که در هر مبارزه باید از تعداد دفعات حرکات خود نهایت استفاده را ببرید و به بهترین شکل ممکن دشمنان را نابود کنید. علاوه بر این، مکانیک‌های دیگری هم مثل شخصی‌سازی کاراکتر، نام‌گذاری همراهان و… هم در بازی وجود دارد. به اتمام رساندن بخش داستانی بازی حدود ۴۰ ساعت طول می‌کشد.

در حال حاضر تنها تاریخ انتشار نسخه کامپیوتری Gears Tactics اعلام شده است و هنوز هیچ چیزی از نسخه ایکس‌باکس وان نمی‌دانیم. با این حال، با توجه به اینکه بازی‌هایی مثل XCOM و Halo Wars برای این کنسول هم منتشر شده‌اند، به احتمال خیلی زیاد مدت کمی پس از انتشار نسخه کامیپوتر می‌توانیم بازی را روی ایکس‌باکس وان هم تجربه کنیم.

می‌توانید در ادامه تصاویر و تریلر جدید منتشر شده از Gears Tactics را ببینید.

