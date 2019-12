چند روز پیش طی رویداد گیم آواردز، اثر Godfall به عنوان اولین بازی پلی‌استیشن۵ رسما معرفی شد؛ این اثر قرار است در تعطیلات سال ۲۰۲۰ همزمان با عرضه کنسول روانه بازار شود. Godfall توسط استودیوی Counterplay Games ساخته می‌شود و در این بین شرکت Gearbox Publishing هم وظیفه تهیه‌کنندگی و انتشار آن را بر عهده دارد.

Godfall توسط موتور بازی‌سازی «آنریل انجین ۴» ساخته می‌شود و طبق گفته سازندگان، باید انتظار یک بازی بزرگ و باکیفیت را داشته باشیم. علاوه بر این، مبارزات روی درگیری‌های نزدیک و تن‌به‌تن تمرکز دارد و بازی کردن آن به‌صورت چندنفره می‌تواند تجربه بهتری را برای بازی‌کنندگان فراهم کند. Godfall در بین کنسول‌ها فقط برای پلی‌استیشن۵ عرضه می‌شود و نسخه کامپیوتری بازی هم از طریق فروشگاه اپیک‌ گیم‌استور در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

«کیت لی»، کارگردان بازی و مدیرعامل استودیوی Counterplay در قالب بیانیه‌ای گفت: «ما می‌خواهیم با Godfall نوآوری ایجاد کنیم و با ارائه گیم‌پلی مهارت‌محور و درگیرکننده، یک بازی اکشن نقش‌آفرینی جدید بسازیم. برای مثال، ما برای کمک به بازی‌کنندگان جهت پیدا کردن بهترین تجهیزات در ساخت کاراکتر خود، برنامه داریم تا تعداد زیادی لوت و آیتم را در مقابل آن‌ها بگذاریم تا مطمئن شویم که این مهم تاثیر مستقیمی روی گیم‌پلی و نحوه بازی‌ کردن آن‌ها دارد.»

در تریلر نمایشی بازی دیدیم که سه قهرمان در حال تلاش برای فرار کردن از ساختمانی در حال ریزش هستند. با توجه به تریلر، قهرمان‌های بازی زره‌های پر زرق و برقی می‌پوشند و هر کدام از آن‌ها یک اسلحه قدرتمند همراه خود دارند که ظاهرا از یکسری قدرت‌های جادویی نیرو می‌گیرند.

Counterplay یک استودیو مستقل آمریکایی است که تاکنون تنها یک بازی استراتژی با نام Duelyst منتشر کرده‌ است. این بازی در سال ۲۰۱۶ روانه بازار شد و توانست بازخوردی بسیار مثبتی از سوی بازی‌کنندگان دریافت کند. اینطور که به گوش‌مان رسیده، بر و بچه‌های استودیوی Counterplay همگی سابقه طولانی و درخشانی در ساخت بازی‌های بزرگ دارند و قبل از این روی آثاری مثل Call of Duty ، Destiny 2 ، Diablo 3 ، God of War ، Titanfall 2 و… کار کرده‌اند.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی Godfall را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Polygon

