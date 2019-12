بازی Fast & Furious Crossroads با حضور بازیگران اصلی فیلم معرفی شد

طی رویداد گیم‌آواردز ۲۰۱۹، «میشل رودریگز» و «وین دیزل» – از بازیگران اصلی سری فیلم‌های سریع و خشن – روی صحنه آمدند و بازی Fast & Furious Crossroads را رسما معرفی کردند. این بازی توسط استودیوی Slightly Mad – سازنده بازی Project Cars – و با همکاری شرکت بندای نامکو ساخته می‌شود.

یکی از نکات قابل‌توجه بازی، حضور بازیگران اصلی فیلم و صداپیشگی کامل آن‌هاست. به جز میشل رودریگز و وین دیزل، «ترسی گیبسون» هم از دیگر بازیگرانی به شمار می‌رود که قرار است در بازی حضور داشته باشد. علاوه بر این، «آسیا کیت دیلون» – بازیگر فیلم جان‌ویک – و «سنیکا مارتین-گرین» – بازیگر سریال مردگان متحرک – هم از جمله کاراکترهای بازی هستند.

با نگاهی به تریلر معرفی بازی نمی‌توان اطلاعات خاصی را از گیم‌پلی و حتی داستان آن به دست بیاوریم. با این حال، سازندگان اعلام کرده‌اند که بازی در کنار بخش داستانی، یک قسمت چندنفره هم خواهد داشت که در آینده جزئیات بیش‌تری را از آن منتشر می‌کنند. به گفته سازندگان، بخش داستانی بازی قرار است دنیای کل مجموعه را گسترش دهد و با توجه به تریلر بازی، از همین الان می‌توان انتظار مسابقات پر زد و خورد را داشته باشیم.

«اندی تودور» از استودیوی Slightly Mad درباره معرفی بازی گفت: «به عنوان طرفدارا این مجموعه، باعث افتخار است که می‌توانیم مجموعه Fast & Furious را با یک داستان و کاراکترهای کاملا جدید به دنیای بازی‌های ویدیویی بیاوریم.»

Fast & Furious Crossroads برای عرضه در ماه می سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده است. همچنین نهمین قسمت از سری فیلم‌های سریع و خشن در تاریخ ۲۲ می سال ۲۰۲۰ روی پرده سینماها خواهد رفت.

