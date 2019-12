ساخت The Wolf Among Us 2 از سر گرفته شد

در طول مراسم گیم‌آواردز ۲۰۱۹ شرکت LCG Entertainment رسما اعلام کرد که ساخت بازی The Wolf Among Us 2 دوباره شروع شده است. این شرکت در اوایل امسال توانست برند تل‌تیل گیمز را دوباره زنده کند و تعدادی از امتیازهای آن‌ها را به دست بیاورد. با این حال، The Wolf Among Us 2 اولین بازی معرفی شده از زمان بسته شدن استودیو در سال ۲۰۱۸ و سپس احیای آن به شمار می‌آید.

هنوز هیچ چیز درباره‌ی پلتفرم‌های بازی و تاریخ انتشار آن نمی‌دانیم.

دنباله The Wolf Among Us توسط استودیوی AdHoc ساخته می‌شود که توسط تعدادی از اعضای قدیمی تل‌تیل‌ گیمز راه‌اندازی شده است. از جمله سازندگان بازی که پیش از این هم روی قسمت اول کار کرده بودند می‌توان به «نیک هرمن» و «دنیس لنارت» به عنوان کارگردانان بازی، «پیر شورت» به عنوان نویسنده و «جرد امرسون جانسون» به عنوان آهنگساز بازی اشاره کرد.

فصل اول The Wolf Among Us برای اولین‌بار در اکتبر سال ۲۰۱۳ و در قالب پنج قسمت منتشر شد. این بازی براساس سری کمیک‌های «فیبلز» (Fables) ساخته شده و ماجرای یک قتل مرموز را روایت می‌کند. پس از انتشار فصل اول، ساخت دنباله بازی به دلیل مشکلات مالی تل‌تیل گیمز به مشکل برخورد و در نهایت هم لغو شد. با این حال، بدون شک The Wolf Among Us از لحاظ داستان و روایت یکی از بهترین ساخته‌های تل‌تیل به حساب می‌آید و حالا از ساخت دنباله بازی توسط سازندگان قبلی بسیار خوشحال هستیم.

The Wolf Among Us 2 قرار است به‌صورت انحصاری از طریق فروشگاه اپیک گیم‌استور برای کامپیوتر عرضه شود. هنوز هیچ چیزی درباره سایر پلتفرم‌های بازی و تاریخ انتشار آن نمی‌دانیم.

می‌توانید تیزر کوتاه نمایش داده شده در گیم اواردز ۲۰۱۹ را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

