چندی پیش، و در مراسم The Game Awards 2019 مایکروسافت از «ایکس‌باکس سری ایکس» (Xbox Series X) – کنسول نسل بعدی‌اش – پرده برداشت. در صفحه جدیدی که در سایت ایکس‌باکس برای این کنسول باز شده، جزییاتی در باب Backward Compatibility و کنترلر جدید این کنسول آمده است. ولی «فیل اسپنسر» (Phil Spencer) – رئیس ایکس‌باکس – و «جیسون رونالد» (Jason Ronald) – مدیر برنامه ریزی ایکس‌باکس – در گفتگویی با نشریه «گیم‌اسپات» (Gamespot) از ویژگی دیگری صحبت کردند که بسیار جذاب به نظر می‌رسد. این ویژگی بر مبنای خصیصه «تعلیق» (Suspension) کنسول ایکس‌باکس وان توسعه داده شده است. جیسون رونالد در مورد این ویژگی به گیم‌اسپات چنین گفت:

«امروز ما این توانایی را داریم که آخرین بازی را که مشغول آن بوده‌اید، بی‌درنگ از سر گیریم. چرا این خصوصیت را برای چندین بازی اجرا نکنیم؟ بسیاری از بازیکنان علاقه دارند که چندین بازی را همزمان و در کنار هم بازی کنند، و دوست دارند که این امکان را داشته باشند که [از وسط یک بازی] سریعا به بازی قبلی – و از همنجایی که کنارش گذاشته بودند – بپرند. اینها چیزهایی هستند که ما می‌توانیم در این پلتفرم پیاده سازیم، و تجربه بازی را حتی بهتر کنیم.»

با کنسول ایکس‌باکس سری ایکس، شما می‌توانید چندین بازی را در هر زمان «معلق» (Suspend) کنید، و هرگاه که خواستید آنها را «ادامه» (Resume) دهید – و البته بدون اینکه کنسول در مقابل چشمانتان ذوب شود. این بدان معنی است که دیگر لازم نیست که با زمان لود طولانی بازی Red Dead Redemption 2 سر و کله بزنید، حتی اگر لحظه‌ای پیش مشغول بازی Destiny 2 بوده‌اید.

ویژگی «تعلیق» بازی‌ها، یکی از خصوصیات محبوب این نسل بود. وقتی دستگاه خود را خاموش می‌کنید، کنسول ایکس‌باکس بازی شما را در نوعی برزخ قرار می‌دهد. دستگاه روشن و در حال اجرای سیستم عامل نیست، ولی بخاطر می‌سپارد که کجای بازی بوده‌اید و چه می‌کردید؛ و البته برخلاف خصوصیت «ذخیره خودکار» (Autosave) – که چندین نسل است که کنسولها از آن بهره می‌برند – تعلیق وقفه‌های طولانی برای بازگشت به بازی را از بین می‌برد.

با ایکس‌باکس سری ایکس، کاربران – لااقل نظرا – می‌توانند خشابی آماده از بازی‌های مختلف داشته باشند، و هر زمان که اراده کردند، یکی از آنها را شلیک کنند. البته ما هنوز نمی‌دانیم که در کنسول نسل بعدی مایکروسافت، چه تعداد بازی را می‌توان تعلیق کرد، و از آن مهمتر اینکه، آیا این ویژگی چنانکه باید کار خواهد کرد یا خیر. به هر حال، در انتظار اطلاعات بیشتر خواهیم بود.

منبع: Polygon

