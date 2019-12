آیا داینو کرایسیس جدید در راه است؟

این طور که به نظر می‌رسد، شرکت بازی‌سازی کپ‌کام برنامه‌هایی برای مجموعه‌ی قدیمی «داینو کرایسیس» (Dino Crisis) دارد. این شرکت به تازگی گواهی ثبت جدیدی برای نام داینو کرایسیس در ژاپن ثبت کرده است.

تلاش‌های اخیر کپ‌کام برای زنده کردن مجموعه‌های قدیمی خود است که ما را به بازگشت داینو کرایسیس امیدوار کرده. از بازسازی بزرگ رزیدنت اویل ۲ و موفقیت بزرگ آن گرفته، تا ساخت شماره‌ای جدید در مجموعه‌ی دویل می کرای پس از یک دهه. کپ‌کام که به موفقیت‌های بزرگی با بازسازی رزیدنت اویل ۲ رسیده است، به تازگی هم‌چنین خبر از بازسازی رزیدنت اویل ۳ هم داده. در این میان، سال گذشته هم‌چنین شاهد عرضه‌ی دوباره‌ی اولین قسمت مجموعه بازی‌های «اونیموشا» (Onumisha) بودیم.

کپ‌کام سال گذشته هم یک محصول دیگر با نام داینو کرایسیس در دفتر گواهی‌های ژاپن ثبت کرده بود. با این حال، پیش از این دو مورد، آخرین گواهی ثبت شده از مجموعه‌ی داینو کرایسیس به سال ۲۰۰۰ باز می‌گردد؛ یعنی ممکن است واقعا این بار اتفاق مهم و بزرگی برای این مجموعه در کار باشد.

با این حال، هنوز هیچ چیز را قطعی نمی‌دانیم. ممکن است ثبت گواهی تازه‌ای برای داینو کرایسیس، فقط در راستای حفظ حقوق این مجموعه برای کپ‌کام باشد. یا اینکه این داینو کرایسیس، ربطی به بازی‌های ویدیویی نداشته باشد و با محصولات دیگری روبرو شویم.

از طرفی هم ممکن است با یک بازسازی معمولی از نسخه‌ی اصلی، مثل اونیموشا یا حتی با یک بازسازی بزرگ، مثل رزیدنت اویل روبرو شویم.

به جرات می‌توانیم بگوییم که شرکت بازی‌سازی کپ‌کام، چگونگی بازگشت مجموعه‌های قدیمی خود را کشف کرده است. قسمت‌های جدید دویل می کرای، شکارچی هیولا یا همان رزیدنت اویل، به قدری خوش‌ساخت هستند و استانداردهای مدرن و امروزی را در خود جای داده‌اند که تصور می‌کنیم کپ‌کام بتواند دیدگاه تازه‌ای هم به مجموعه‌ی داینو کرایسیس بیاورد.

مجموعه بازی‌های داینو کرایسیس، همزمان با قسمت‌های کلاسیک رزیدنت اویل به شهرت رسیدند. این بازی‌ها، روندی شبیه به بازی‌های رزیدنت اویل داشتند، ولی به جای زامبی، بازی‌کننده‌ها را مقابل دایناسورها قرار می‌دادند.

کپ‌کام چند وقت پیش گفته بود که موفقیت‌های اخیر آن‌ها، این شرکت را برانگیخته است تا بازی‌های قدیمی‌اش را دوباره زنده کند. امیدواریم کپ‌کام برنامه‌های بزرگی برای بازگشت داینو کرایسیس در سر داشته باشد.

