Borderlands 3 به بدترین شکل ممکن به گوگل استیدیا آمد

شرکت بازی‌سازی گیرباکس خبر از عرضه‌ی بازی Borderlands 3 روی پلتفرم بازی گوگل داده است، ولی نسخه‌ی استیدیا این بازی، حال و روز خوبی ندارد. نسخه‌ی عرضه شده از بازی Borderlands 3 روی استیدیا، مربوط به دو ماه پیش است.

خود گوگل، در خبری که برای انتشار بازی Borderlands 3 روی استیدیا منتشر کرده، نوشته است: «در زمان عرضه، نسخه‌ی استیدیا بازی تمام آپدیت‌ها و بهینه‌سازی‌های بازی تا روز ۲۴ اکتبر را در خود جای داده است.»

بازی Borderlands 3 از زمان عرضه‌ی خود، آپدیت‌های بزرگی دریافت کرده است؛ آپدیت‌هایی که نه تنها مشکلات بازی را رفع کرده، بلکه محتوای بسیار زیادی هم به آن اضافه کرده‌اند. آپدیت ۲۴ اکتبر این بازی، سومین بروزرسانی آن بود و از آن زمان، سازندگان بازی یکی دو حالت جدید، مراحل تازه و آیتم‌های مختلفی را به صورت رایگان و در قالب آپدیت، به Borderlands 3 اضافه کرده‌اند. با این حال، هیچ‌کدام از این بروزرسانی‌های در نسخه‌ی استیدیا وجود نخواهند داشت.

آپدیت‌های عرضه شده برای بازی هم حسابی مهم است. برای مثال، مرحله‌ی Takedown at the Maliwan Site که از چالش‌های پایانی و بزرگ بازی است، در یکی از آپدیت‌های ماه پیش به بازی اضافه شد. چند هفته‌ی پیش هم شاهد افزودن چهار مرحله‌ی کوچک‌تر به بازی بودیم. مشکلات سرعت اجرای بازی و کند شدن بازی در منوها هم در همان آپدیت رفع شدند. امروزه پیدا کردن آیتم‌های کمیاب‌تر پس از کشتن غولآخرها در بازی هم راحت‌تر شده است.

نکته‌ی عجیب این جاست که به این زودی‌ها نباید منتظر عرضه‌ی این آپدیت‌ها، یا بسته‌ی الحاقی Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot برای استیدیا باشیم.

طبق گفته‌ی گوگل، بازی‌کننده‌ها می‌توانند در سال ۲۰۲۰ منتظر انتشار آپدیت‌های بازی و هم‌چنین اولین بسته‌ی الحاقی آن باشند. حتی نمی‌دانیم اگر روزی آپدیت‌های Borderlands 3 برای استیدیا عرضه شود، تمام آپدیت‌های آینده‌ی نسخه‌های کامپیوتر و کنسول را دارد یا نه.

پلتفرم بازی گوگل از زمان عرضه، به هیچ وجه بازخورد خوبی نداشته است و مشکلاتی این چنین، تنها وضعیت استیدیا را بدتر می‌کنند.

در سال ۲۰۲۰ قرار است گوگل استیدیا به صورت نهایی راه اندازی شود و نمی‌دانیم آیا گوگل، می‌تواند به وعده‌های خود پایبند باشد یا نه.

