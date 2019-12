قضایای بازی PT پنج سال پس از عرضه‌اش، هنوز هم ادامه دارند؛ طوری که طرفداران این بازی هنوز هم مشغول پیدا کردن اطلاعات مخفی در آن هستند. به تازگی و به لطف دستکاری بازی، توانسته‌ایم نگاهی به محیط بیرون از خانه‌ی بازی PT داشته باشیم.

«لنس مک‌دانلد» (Lance McDonald)، به پیدا کردن محتوای مخفی و حذف شده از بازی‌های مختلف معروف است. کانال یوتیوبی او، پر است از غولآخرهای مخفی مجموعه بازی‌های دارک سولز و بلادبورن و مراحل و آیتم‌ها و دشمن‌هایی که از بازی‌های مختلف حذف شده‌اند. لنس با دسترسی به منوی دیباگ بازی‌ها و برخی اوقات دستکاری نقشه‌ها و بررسی فایل‌ها، هر آنچه که در بازی‌ها پنهان شده باشد را پیدا می‌کند. او چند وقتی است که مشغول بررسی بازی PT است.

همه چیز صحنه‌ی نهایی و میان‌پرده‌ی آن هم داخل خود بازی رندر می‌شود.

یکی دو ماه پیش بود که لنس مک‌دانلد با اولین بررسی خود، متوجه شد که روح بازی PT همیشه و در همه حال، پشت شخصیت اصلی چسبیده است. در طول این یکی دو ماه، از اطلاعات بیشتری درباره‌ی PT به کمک لنس خبردار شده‌ایم؛ اطلاعاتی مثل تایید این موضوع که شخصیت اصلی بازی یک مدل سه بعدی دارد و این مدل سه بعدی، «نورمن ریدس» است.

تمام کردن بازی PT کار ساده‌ای نیست، ولی بازی‌کننده‌ها پس از دو هفته توانسته‌اند معماهای بازی را حل و بازی را تمام کنند؛ موضوعی که هیدئو کوجیما را حسابی غافلگیر کرده بود. با تمام کردن بازی PT، یک میان‌پرده به بازی‌کننده‌ها نشان داده می‌شود. در این میان پرده، شخصیت اصلی بازی از خانه بیرون می‌آید و در یک شهر شروع به حرکت می‌کند. دوربین به عقب می‌آید و ما متوجه می‌شویم که شخصیت اصلی «نورمن ریدس» بوده است. پس از اتمام این میان‌پرده، بازی نام اصلی خود را که Silent Hills باشد، رو می‌کند.

به کمک دستکاری‌های لنس توانسته‌ایم متوجه شویم که همه چیز صحنه‌ی نهایی و میان‌پرده‌ی آن هم داخل خود بازی رندر می‌شود. لنس، کاری کرده است تا نقشه‌ی خیابان به جای نقشه‌ی بازی که پشت سر هم تکرار می‌شود، پشت در اصلی بیاید و سپس، در آن گشت و گذار کرده است.

اساسا خبری در این نقشه نیست، ولی همینکه می‌توانیم آن را ببینیم، و حجم جزییاتی که حتی در این نقشه‌ی بلا استفاده در بازی وجود دارد، حسابی شگفت‌زده‌مان کرده است.

می‌توانید ویدیوی منتشر شده از خیابان بازی PT را در ادامه ببینید.

