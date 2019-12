فروش دراگون کوئست ۱۱ از ۵ میلیون نسخه گذشت

جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های «دراگون کوئست» توانسته است موفقیت بسیار بزرگی کسب کند. شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس خبر داده که بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age فروشی بیش از ۵.۵ میلیون نسخه داشته باشد.

مجموعه بازی‌های دراگون کوئست، در عین اینکه محبوبیت بسیار زیادی در ژاپن دارند، چندان در بیرون از این کشور تحویل گرفته نشده‌اند؛ طوری که معمولا با فروشی شگفت‌انگیز در ژاپن برای این سری بازی‌ها روبرو شده‌ایم، ولی بیرون از ژاپن، مخالف این موضوع را دیده‌ایم. این موضوع با عرضه‌ی جدیدترین قسمت این مجموعه بازی‌ها کاملا فرق کرده است.

بازی دراگون کوئست ۱۱ سال گذشته عرضه شد و نه تنها از سوی منتقدان و بازی‌کننده‌ها بازخوردهای بسیار مثبتی گرفت، بلکه برای اولین بار است که می‌شنویم این مجموعه هم‌چنین بیرون از ژاپن، فروشی بسیار خوب را تجربه کرده است.

دراگون کوئست ۱۱ در تابستان سال ۲۰۱۷ در ژاپن روی پلی‌استیشن ۴ و کنسول دستی ۳DS عرضه شد. البته این دو بازی کاملا با یکدیگر فرق می‌کنند. تابستان سال گذشته شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی انگلیسی بازی روی پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر بودیم. امسال هم با عرضه‌ی نسخه‌ی بهبود یافته‌ی بازی برای سوییچ روبرو شدیم. شرکت اسکوئر انیکس برای محاسبه‌ی فروش کلی بازی، هر سه نسخه‌ی مختلف بازی را در نظر گرفته است.

«یوجی هوری» (Yujo Horii)، خالق مجموعه بازی‌های دراگون کوئست، در قالب یک پیغام درباره‌ی فروش خوب بازی گفته است:

«کاملا معتقدم که این موفقیت، به لطف طرفداران‌مان که همیشه مجموعه‌ی دراگون کوئست را دوست داشته‌اند و هم‌چنین بازی‌کننده‌های جدیدی که با این بازی، دراگون کوئست یا نقش‌آفرینی‌های ژاپنی را کشف کردند، محقق شده است.

اگر می‌توانستم در زمان به عقب بروم و با خودم، زمانی که مشغول ساخت اولین دراگون کوئست بودم، ملاقات کنم، دوست داشتم به او بگویم که ۳۰ سال آینده بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age عرضه شده و تمام دنیا و تمام زبان‌ها، آن را دوست داشته‌اند. من ادامه خواهم داد و تمام تلاش خود را خواهم کرد بازی‌های دراگون کوئست بیشتری به طرفداران‌مان در تمام دنیا ارایه دهم. از تمام طرفدارانی که از این بازی لذت برده‌اند، تشکر می‌کنم.»

بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age در حال حاضر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، کامپیوتر و نینتندو سوییچ عرضه شده است.

