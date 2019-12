جوراب گیمری، از ملزومات جدید بازی

شرکت «پوما» (Puma) که لیستی بلند و بالا از محصولات ورزشی و لباس‌های مختلف دارد، ظاهرا به تازگی متوجه شده است که جمعیتی بزرگ از ورزشکاران را جای انداخته است؛ جمعیتی که فعالیت فیزیکی سنگین، بخشی مهم از ورزش آن‌هاست: گیمرها. در همین راستا، پوما در اولین تلاش خود برای عرضه‌ی محصولات گیمری، از یک جفت جوراب رونمایی کرده است.

سری جدید جوراب‌های گیمری پوما با اسم Active Gaming Footwear از سوی این شرکت رونمایی و عرضه شده است. این جوراب‌ها قرار است در صدمین تلاش‌تان برای یک «ویکتوری رویال» گرفتن در تمام هفته‌ی گذشته، به کمک‌تان بیایند. یا شاید هم به درد «رید»های دنیای وارکرفت بخورند که به لطف گیلد بسیار خوب‌تان، بیست ساعت طول کشیده‌اند. در هر صورت، پوما می‌گوید که این جوراب‌ها را برای گیمرها طراحی کرده است و قیمتی ۱۰۰ دلاری هم برای هر جفت آن‌ها در نظر گرفته است.

در توضیح این جوراب‌های گیمری پوما، در وب‌سایت رسمی این شرکت، آمده است: «جوراب‌هایی برای استفاده در محیط‌های بسته، یا محیط‌های تورنمنت‌ها که راحتی طولانی مدت و پشتیبانی و چسبندگی بسیار خوبی ارایه می‌دهند تا گیمرها بتوانند در حالت‌های مختلف و به بهترین شکل ممکن بازی کنند.»

توضیحات شگفت‌انگیز پوما، برای اینکه شما را قانع کند که این جوراب‌ها، از آنچه همین حالا پای‌تان است، بسیار بهترند، در ادامه یکی دو سطح پیشرفت می‌کند. برای توضیح قابلیت‌های مختلف این جوراب، پوما نوشته است:

بخش متفاوت میان برای حالت گشت و گذار در بازی

بخش پشتیبانی در اطراف جوراب برای حالت حمله در بازی

بخش جداگانه‌ی پاشنه برای پایداری بیشتر در حالت‌های کروز و دفاع در بازی

بد نیست اضافه کنیم که این جوراب، حالت‌های مختلف و اپ و چیزهایی از این قبیل ندارد. در نتیجه این جملات عجیب و غریب پوما و فهمیدن یک کلمه از آن را به خودتان واگذار می‌کنیم.

با تمام این اوصاف، جوراب گیمینگ پوما به راحتی می‌تواند بین محصولاتی مثل عینک مخصوص بازی، نوشیدنی مخصوص بازی، قرص و دارو مخصوص بازی و خیلی چیزهای دیگر، خود را جا کند.

