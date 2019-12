شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت (CD Projekt)، تهیه‌کننده‌ی مجموعه بازی‌های ویچر (The Witcher)، توافق جدیدی با خالق این مجموعه امضا کرده‌اند؛ توافقی که پس از یکی دو سال فراز و نشیب و نارضایتی نویسنده‌ی رمان‌های ویچر، محقق می‌شود.

شرک سی‌دی پراجکت و «آندره ساپکوفسکی» (Andrzej Sapkowski)، نویسنده‌ی رمان‌های ویچر، در بیانیه‌ای مشترک دیروز اعلام کردند که طبق توافقی جدید، به همکاری و رابطه با یکدیگر ادامه خواهند داد. جزییات این توافق منتشر نشده است. با این حال، در بیانیه‌ی منتشر شده آمده است که این توافق جدید، ضمن شفاف‌سازی نیازهای دو طرف، انتظارات آن‌ها را هم از یکدیگر برآورده خواهد کرد.

بر اساس همین توافق، شرکت سی‌دی پراجکت هم‌چنین حقوق ساخت بازی ویدیویی، کمیک، بازی تخته‌ای و کالاهای دیگر از مجموعه‌ی ویچر را حفظ خواهد کرد.

«آدام کیچینسکی»، مدیر شرکت سی‌دی پراجکت، درباره‌ی این توافق جدید گفته است: «ما همیشه کارهای آندره ساپکوفسکی را تحسین کرده‌ایم و این کارها، الهام‌بخش تیم ما در استودیوی سی‌دی پراجکت رد بوده‌اند. به نظر من از امروز رابطه‌ی ما در سطح جدیدی ادامه پیدا خواهد کرد.»

سال گذشته بود که آندره ساپکوفسی نسبت به توافق اصلی خود با سی‌دی پراجکت، ابراز نارضایتی کرد. در پی موفقیت‌های بزرگ بازی ویچر ۳، آندره ساپفکوفسکی اعتقاد داشت که او باید بخشی از درآمدهای بازی را دریافت کند. در آن زمان، ساپکوفسکی به صورت حقوقی اقدام کرد و گفت که ۶ درصد از درآمدهای حاصل از نام ویچر در سی‌دی پراجکت، باید به او برسد.

ظاهرا زمانی که سال‌ها پیش سی‌دی پراجکت برای ساخت اولین بازی ویچر سراغ آندره ساپکوفسکی رفته بود، او رقم کمی دریافت کرده و حق ساخت بازی را به سی‌دی پراجکت داده بود. ساپکوفسکی در آن زمان چندان به بازی‌های ویدیویی و مشخصا موفقیت بازی ویچر، اعتقادی نداشته بود.

مجموعه‌ی ویچر، و رمان‌های آندره ساپکوفسکی، مشخصا پس از عرضه‌ی بازی‌های این مجموعه مطرح شدند؛ طوری که ترجمه‌های مختلف رمان ویچر، همگی پس از موفقیت و محبوبیت بازی‌های این مجموعه صورت گرفته‌اند. حتی به راحتی می‌توانیم ساخت یک سریال بزرگ از مجموعه‌ی ویچر را هم به موفقیت بازی‌های آن نسبت دهیم.

در هر صورت، توافق جدید نویسنده‌ی رمان‌های ویچر، مطمئنا به ساخت بازی‌های بیشتر در این مجموعه توسط سی‌دی پراجکت اشاره دارد. قصه‌ی «گرالت» به پایان رسیده است، ولی دنیای ویچر، شخصیت درست و درمان کم ندارد. با این حال، شرکت سی‌دی پراجکت در حال حاضر سفت و سخت مشغول تمام کردن بازی بعدی خود یعنی «سایبرپانک ۲۰۷۷» است، در نتیجه به این زودی‌ها انتظار ساخت بازی‌های ویچر جدیدی از سوی این شرکت نداریم.

