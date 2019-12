گزارش: Microsoft قصد خریداری استودیوهای جدیدی در لهستان دارد

در چند سال اخیر، کشور لهستان به یکی از مهم‌ترین قطب‌های توسعه‌ی بازی‌های ویدئویی تبدیل شده و استودیوهای بزرگی از جمله CD Projekt Red ،Techland ،CI Games و People Can Fly از شاخص‌ترین تولید کننده‌های این کشور می‌باشند. اکنون به نظر می‌رسد که شرکت Microsoft قصد خریداری و تصاحب یک یا دو استودیوی لهستانی را دارد تا آن‌ها را به جمع Xbox Game Studios اضافه کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، این شایعات در جریان پادکستی از سوی "بوریس نیسپیلک" (Borys Niespielak) مطرح شده است، فیلمسازی که اخیرا مستندی راجع به وضعیت صنعت گیم در کشور لهستان با نام We Are Alright تهیه کرده است. او در این رابطه می‌گوید:

"این یک چیز تائید شده است، اما جزئیات نامعلوم هستند. Microsoft در حال خریداری یک استودیو در لهستان بود، اما هنوز چیزی مشخص نیست، فقط مشخص است که آن‌ها واقعا تصمیم به این کار دارند. من مطمئن هستم که آن‌ها با یک استودیو صحبت کرده‌اند، اما مشخص نیست با کدام استودیو، هنوز هم مشخص نیست که آیا آن‌ها به توافقی رسیده‌اند یا نه. من نمی‌توانم بیشتر از این صحبت کنم."

قبل از اینکه به این فکر کنید که شاید Microsoft قصد تصاحب CD Projekt Red را داشته باشد، باید به شما بگویم که این استودیو هم اکنون ارزشی معادل 7 میلیارد دلار دارد و این حتی برای شرکتی به بزرگی Microsoft نیز رقم بزرگی است. همچنین بعید به نظر می‌رسد که شاهد خریداری شدن شرکت‌های سهامی عام مانند CI Games ،11-Bit Studios و Bloober Team از سوی Microsoft‌ باشیم و احتمالا این شرکت ترجیح می‌دهد استودیوهای کوچکتر و خصوصی را تصاحب کند.

اکنون People Can Fly توسعه دهنده‌ی بازی‌های Gears of War Judgment و Bulletstorm، استودیوی Astronauts سازنده‌ی The Vanishing of Ethan Carter، استودیوی Farm 51 توسعه دهنده‌ی World War 3 ،Chernobylite و Get Even و استودیوی Techland سازنده‌ی Dying Light باقی می‌ماند. از آنجایی که Microsoft پیش از این با People Can Fly همکاری داشته، به نظر می‌رسد که شانس تصاحب این استودیو بیشتر باشد، اما Farm 51 هم می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای این شرکت باشد.

شما چه فکری می‌کنید؟ اگر شما جای فیل اسپنسر بودید، کدام استودیوی لهستانی را خریداری می‌کردید؟

منبع متن: pardisgame