بیائید صادق باشیم، به نظر بسیاری از هواداران هنری کویل ایفای نقش Geralt of Rivia را فوق‌العاده انجام داده. حتی کسانی هستند که می‌گویند این بازیگر برای گرالت شدن زاده شده. سریال روند داستانی را آهسته پیش می‌برد ولی با در نظر داشتن 8 قسمتی که در فصل اول دیدیم، می‌توان نتیجه گرفت در طولانی مدت با برنامه‌ی ویژه‌ای سر و کار خواهیم داشت. و اکنون با زحمت دوستان ماد ساز می‌توانیم هنری کویل را در بازی The Witcher 3 داشته باشیم.

این ماد که « Henry Cavill and Anya Chalotra» نام دارد اولین بار در ماه آگوست میلادی و توسط ماد سازی با اسم کاربری Adnan منتشر شد، بنابراین ظواهر هر دو شخصیت با دیدن تریلرها ساخته شده بود. کار این ماد تغییر دادن چهره و ظاهر گرالت در بازی به شمایل هنری کویل در سریال است... که این تغییر با زیبایی هرچه تمام تر انجام شده. علاوه بر دستکاری‌هایی که با گرالت انجام شده، شاهد اضافه شدن آنیا شالوترا در نقش Yennifer هستیم.

البته، از آنجا که توانستیم در سریال هنری را در حین شستشو در وان ببینیم، حالا می‌توانیم علاوه بر صورت، بدن گرالت در بازی را نیز مشابه گرالت سریال کنیم. این تغییر طی یک به روزرسانی در روز گذشته اضافه گردید ولی با اینحال به نظر این دو شخصیت تنها افرادی هستند که قرار است به کمک Adnan وارد بازی شوند. یکی از کاربران طی پیامی از این مادساز سوال کرده که در آینده شاهد اضافه شدن شخصیت‌های dandelion و Triss خواهیم بود یا خیر؛

«می‌خواستم بعد از ساختن هنری و آنیا ساختن ماد برای این بازی را ادامه ندهم، پس به احتمال زیاد قرار نیست این کارکترها رو از طریق من به دست بیارید.»

باعث تعجب نیست، به دنبال پخش شدن سریال، The Witcher 3 دوباره سر زبان‌ها افتاده و در جدول فروش استیم خودش را بالا کشیده و زمان بازی کردن آن در کنسول‌ها نیز افزایش یافته است. به طور کلی، تقریباً یک میلیون نفر پس از به اتمام رسیدن The Witcher از Netflix نسخه سوم این سری را اجرا کرده‌اند. از کجا معلوم، شاید بعدها در توسعه‌ی The Witcher 4 استودیوی CD Projekt Red هنری کویل را نیز در روند ساخت بازی قرار دهد.

منبع متن: pardisgame