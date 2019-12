«گرالت ریویایی» – یک جنگجوی قرون وسطاییِ تنها که به شکار هیولاهای فراطبیعی می‌رود – جاده پررونقی را برای موفقترین سهام اروپا در دهه گذشته باز کرده است.

شرکت لهستانی «سی‌دی پراجکت» (CD Projekt SA) – سازنده بازی‌های ویدیویی «ویچر» (Witcher) – از یک رشد ۲۱ هزار درصدی (۲۱۰ برابری) از پایان سال ۲۰۰۹ تا امروز خبر داد – که با فاصله بزرگترین جهش است نسبت به سایر سهامی که در حال حاضر در شاخص اروپایی سهام Stoxx 600 فهرست شده. این رشد سهام، علی‌رغم سقوط بازار داخلی لهستان حاصل شده است؛ بازاری که در یک دهه گذشته با گرفتاریهای زیادی دست و پنجه نرم کرده است، چنانکه شاخص بورس ورشو (WIG 20) نسبت به ده سال پیش – و با وجود رشد ۶۵ درصدی سهام خارجی Stoxx 600 در همین زمان – یک سقوط ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.

گرچه جهش ناگهانی سهام این استودیوی مستقل بازیسازی، از زمان عرضه بازی نقش‌آفرینی «ویچر ۳» در سال ۲۰۱۵ شروع شده، آزمون واقعی سال بعد و با انتشار عنوان جدید «سایبرپانک ۲۰۷۷» (Cyberpunk 2077) خواهد رسید.

رویکرد متفاوت سی‌دی پراجکت در قبال ساخت بازی – که برخلاف ناشرین و توسعه دهندگان دیگری چون «الکترونیک آرتز» (EA) و «اکتیویوژن بلیزارد» (Activision Blizzard) در هر زمان تنها بر یک پروژه تمرکز می‌کند – ریسک شرکت را برای ماه آوریل پیش رو بسیار بالا برده است. رشد ۸۶ درصدی سهام سی‌دی پراجکت تنها در سال جاری، ارزش این شرکت را به حدود ۶.۸ میلیارد دلار رسانده است، و از انتظار بالای سرمایه‌گذاران خبر می‌دهد. تحلیلگران تخمین می‌زنند که درآمد شرکت ممکن است به رقم ۸۴۵ میلیون دلار برسد – یعنی چهار برابر بیشتر از رکورد سال ۲۰۱۵.

انتظار می‌رود که سایبرپانک ۲۰۷۷ – داستانی آینده نگرانه که در یک محیط دیستوپیایی شهری رخ می‌دهد – نسبت به سلف فانتزی و قرون وسطایی خود، برد بیشتری داشته باشد. این پرخرجترین محصول سی‌دی پراجکت، پیش از اینکه دستگاههای جدید سونی و مایکروسافت به بازار عرضه گردد، نهایت توان کنسولهای امروزی را خواهد سنجید.

