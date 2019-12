شرکت مادر THQ Nordic تیم توسعه دهنده Little Nightmares را خریداری کرد + تریلر معرفی نسخه دوم

شرکت مادر کمپانی THQ Nordic و Koch Media یعنی Embracer Group توانست به قیمت تقریبی $ 9.4M استودیوی بازی‌سازی Tarsier را به دست بیاورد.

این استودیوی سوئدی کار توسعه‌ی بازی ماجراجویی ترسناک Little Nightmares را با موفقیت به اتمام رسانده و درحال حاضر بر روی دنباله این عنوان به نام Little Nightmares 2 کار می‌کند. البته، مالکیت IP عنوان The Little Nightmares همچنان در دست Bandai Namco باقی می‌ماند.

به گزارش pardisgame و به نقل از vg247، رئیس تیم، آندریاس جانسون در این رابطه گفته؛ «هیجان‌انگیز است که بعد ازسفری 15 ساله در Tarsier، با Embracer شریک می‌شویم تا پتانسیلی که گروه در وجود خود دارد را بیش از پیش توسعه دهیم.»

مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران Embracer آقای لارس وینگ‌فورس (Lars Wingefors) اضافه کرد؛ «ما در Embracer تحت تأثیر موقعیت و دستاوردهایی که گروه Tarsier طی 15 سال به دست آورده قرار گرفته‌ایم، کارنامه‌ی این استودیو با نگاهی به بازخوردهای فوق‌العاده از ساخته‌های این تیم معروف کاملاً مشخص است و منتظر هستیم تا جاه‌طلبی‌های آینده این استودیو را ببینیم.»

در ادامه می‌توانید تریلر معرفی Little Nightmares 2 را تماشا کنید؛

استودیوی Tarsier همچنان به کار خود روی Little Nightmares 2 ادامه می‌دهد و پس از عرضه‌ی آن سراغ پروژه‌ی بعدی خود با شریکی تازه خواهد رفت. به جز سال 2020، هنوز تاریخ دقیقی برای عرضه این عنوان در نظر گرفته نشده و تنها مورد قطعی نام بازی و انتشار برای پلتفرم‌های Xbox One ،PS4 ،Switch و PC است.

منبع متن: pardisgame