بر و بچه‌های استودیوی بازی‌سازی «فریکشنال گیمز» (Frictional Games) ظاهرا برای رونمایی از پروژه‌ی بعدی‌شان آماده می‌شوند. این استودیو به تازگی وب‌سایت رسمی بازی بعدی‌شان را با تصویری مرموز، بروزرسانی کرده است.

استودیوی فریشکنال گیمز را به خاطر تجربه‌های بسیار ترسناکی که به صنعت بازی معرفی کرده است، می‌شناسیم. بازی «فراموشی» (Amnesia: The Dark Descent) جریان جدیدی را به بازی‌های ترسناک معرفی کرد و در نتیجه‌ی موفقیت این بازی پروژه‌های ترسناک مختلفی ساخته شدند. بازی بعدی این استودیو یعنی SOMA حتی پایش را از بازی قبلی فراتر گذاشت. با این حال، از سال ۲۰۱۵ که بازی SOMA عرضه شده است، این استودیو اساسا حرفی از پروژه‌ی جدیدشان نزده بود.

با این حال، به تازگی وب‌سایت بازی بعدی فریشکنال گیمز بروزرسانی شده است. این وب‌سایت که «بازی بعدی فریکشنال گیمز» (nextfrictionalgame.com) نام‌گذاری شده، چند سالی جمله‌ی «پروژه‌ی بعدی ما رونمایی نشده است» را نشان می‌داد. این جمله چند روز پیش به یک تصویر تغییر پیدا کرده است.



اساسا نمی‌دانیم با چه تصویری طرف هستیم و حتی نمی‌دانیم دقیقا در چه زمانی این تصویر قرار است به یک رونمایی تبدیل شود، ولی می‌دانیم که باید زودتر از آنچه تصور می‌کردیم، منتظر معرفی بازی بعدی فریکشنال گیمز باشیم.

مطمئنا با یک بازی ترسناک دیگر طرف هستیم. حتی ممکن است با یک بازی دیگر در دنیای SOMA یا یک دنباله روبرو شویم، چون تصویری که در وب‌سایت فریکشنال گیمز می‌بینیم، بی‌شباهت به یک نورون نیست. بازی SOMA هم قصه‌ای حول مغز، خاطرات و هویت تعریف می‌کرد. در واقع ترسناک‌ترین بخش بازی SOMA محیط و هیولاهای داخل آن نبود، بلکه سوالاتی بودند که بازی درباره‌ی وجود و معنای زنده بودن مطرح می‌کرد.

استودیوی بازی‌سازی فریکشنال گیمز وبلاگ فعالی دارد و طراح ارشد این استودیو هم هرازگاهی در آن مطالب شگفت‌انگیزی می‌نویسد؛ مطالبی که تخصص بالای فریشکنال گیمز را در کارشان به ما یادآوری می‌کنند. یکی از آن‌ها را در ادامه قرار داده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم آن را بخوانید.

۹ سال، ۹ درس؛ چگونه بازی ترسناک بسازیم.

