«وینسنت زمپلا»، موسس و مدیرعامل استودیوی بازی‌سازی «ریسپاون»، از این پس با حفظ سمت خود در ریسپاون، مدیریت استودیوی بازی‌سازی DICE LA را هم برعهده خواهد گرفت. شعبه‌ی لس‌آنجلس DICE هم‌چنین احتمالا از این پس با نام دیگری و به عنوان یک استودیوی مجزا شناخته خواهد شد.

استودیوی بازی‌سازی ریسپاون (Respawn Entertainment) در چند سال گذشته با عرضه‌ی سری بازی‌های تایتان‌فال، بازی ایپکس لجندز و هم‌چنین جدیدترین بازی جنگ ستارگان، توانایی‌اش را در ساخت بازی خوب ثابت کرده است؛ موضوعی که بدون شک وینسنت زمپلا نقش مهمی در تحقق آن داشته است. به نظر می‌رسد که شرکت الکترونیک آرتز هم در همین راستا و برای اینکه جان تازه‌ای به استودیوی DICE Los Angeles ببخشد، وینسنت زمپلا را به عنوان مدیر این استودیو انتخاب کرده است.

زمپلا شخصا این خبر را در مصاحبه‌ای با خبرگزاری لس‌آنجلس تایمز اعلام کرده است. استودیوی بازی‌سازی DICE Los Angeles تا به امروز پروژه‌ی خاصی را در دست نداشته و فقط به عنوان استودیوی ثانویه و کمکی شعبه‌ی اصلی DICE فعالیت کرده است. استودیوی DICE را بیشتر به خاطر ساخت بازی‌های بتلفیلد و بتل‌فرانت و هم‌چنین موتور پایه‌ی فراست‌بایت می‌شناسیم.

طبق گفته‌ی وینسنت زمپلا، استودیوی DICE Los Angeles از این پس به عنوان یک استودیوی مجزا و کاملا جدا از DICE و ریسپاون فعالیت خواهد کرد. او در این باره به لس‌آنجلس تایمز گفته است: «احتمالا اسم استودیو را هم عوض خواهیم کرد. می‌خواهیم تصویر کاملا جدیدی به این استودیو دهیم. می‌خواهیم افراد بدانند که این استودیو مکانی است که می‌توانند در آن به ساخت محتوای جدید مشغول شوند. به نظرم تا به امروز فقط فکر می‌کرده‌اند که این استودیو، یک استودیوی کمکی برای DICE Stockholm است. تغییر نام از این نظر مهم است که می‌تواند افراد جدید را جذب کند تا به این استودیو بیایند و کارهای شگفت‌انگیزی انجام دهند.»

«لورا میله»، مدیر استودیوهای بازی‌سازی الکترونیک آرتز، در بیانیه‌ای اضافه کرده است: «تحت نظر ویسنت، انتظار داریم تا افراد این استودیو برای ساخت بازی خودشان تلاش کنند. معتقدم که ویسنت می‌تواند راهنمایی‌های خوبی به آن‌ها ارایه دهد. او به ساخت یک تیم منسجم کمک خواهد کرد. به نظرم به زودی یک استودیوی بسیار قدرتمند در لس‌آنجلس خواهیم داشت؛ استودیویی که از یک تیم پشتیبانی و ثانویه به یک استودیوی بزرگ و جداگانه تبدیل شده است تا تجربه‌های جدید خلق کند.»

وینسنت زمپلا سمت خود به عنوان مدیر استودیوی ریسپاون را ترک نخواهد کرد، ولی در آینده بیشتر به عنوان ناظر و راهنما فعالیت خود را ادامه خواهد داد. استودیوی بازی‌سازی ریسپاون در حال حاضر بخش‌های مختلفی دارد که به صورت جداگانه مدیریت می‌شوند.

«استیگ آسموسن»، کارگردان Jedi Fallen Order مدیریت بخش جدیدی در ریسپاون را برعهده خواهد گرفت که روی ساخت بازی‌های داستان-محور تمرکز دارد. «چد گرنیر» روی ساخت بازی ایپکس لجندز نظارت خواهد کرد. «پیتر هیرشمن» در ریسپاون پروژه‌ی بازی واقعیت مجازی مدال افتخار را به دست دارد.

زمپلا هم‌چنین می‌گوید که پروژه‌های مختلفی در ریسپاون در حال شکل‌گیری هستند، ولی توضیح بیشتری درباره‌ی آن‌ها نمی‌دهد.

