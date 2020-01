به گزارش پردیس‌گیم، به تازگی وبسایت متاکریتیک با انتشار لیستی به معرفی بدترین بازی‌های سال 2019 پرداخته است. این لیست شامل عناوینی است که بین بازه‌ی زمانی 1 ژانویه 2019 تا 31 دسامبر 2019 منتشر شده‌اند و شرط قرارگیری در آن، داشتن حداقل 7 عدد نقد است.

در صدر جدول، عنوان اکشن نقش‌آفرینی Eternity: The Last Unicorn قرار گرفته است و بازی‌های Left Alive و Blades of Time در رتبه‌های بعدی قرار دارند. WWE 2K20 با وجود مشکلات فنی فراوانش تبدیل به یکی از بدترین نسخه‌های مجموعه شد و حال در این لیست نیز حضور پیدا کرده است. لیست کامل را به همراه پلتفرم و امتیاز متا در زیر مشاهده می‌کنید. آیا شما این عناوین را تجربه کرده‌اید؟

Eternity: The Last Unicorn (PS4) – 36

Left Alive (PS4) – 37

Blades of Time (Switch) – 38

Contra: Rogue Corps (Switch) – 40

Dollhouse (PS4) – 41

WWE 2K20 (PS4) – 43

FIFA 20 Legacy Edition (Switch) – 43

Submersed (PS4) – 44

Generation Zero (PS4) – 45

Narcos: Rise of the Cartels (PC) – 46

منبع متن: pardisgame