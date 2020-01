خالق Lost Soul Aside "یانگ بینگ" طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که علاقه‌مند است تا این بازی تا قبل از پایان سال 2020 منتشر شود، به این معنی که شاید تاریخ عرضه‌ی رسمی این عنوان اکشن نقش‌‌آفرینی طی چند ماه آینده مشخص شود. به گزارش پردیس‌گیم، در مصاحبه‌ی مذکور، یانگ بینگ از خواسته‌اش برای گسترش آی‌پی Lost Soul Aside فراتر از صنعت گیمینگ سخن گفت. این جمله به این معنی است که شاید در آینده، شاهد یک مانگا یا اقتباس انیمه‌ای از Lost Soul Aside باشیم.

یانگ بینگ کار بر روی Lost Soul Aside را با الهام از عناوینی چون Ninja Gaiden و Final Fantasy XV آغاز کرد. اولین تریلر این بازی سال 2016 منتشر شد و همگان را شیفته‌ی جلوه‌ها و گرافیک هنری خود کرد. بعد از این موضوع، بینگ تصمیم گرفت تا با سونی همکاری کرده و هم‌اکنون، او در حال توسعه‌ی Lost Soul Aside با کمک تیمی باتجربه است. آخرین بار، اکتبر 2019 بود که اخباری در ارتباط با این بازی منتشر شد و با توجه به مصاحبه‌ی بینگ، احتمالا در آینده‌ای نزدیک بیشتر از آن خواهیم شنید.

منبع متن: pardisgame