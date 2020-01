مثل سال‌های قبل، سونی هم امسال در نمایشگاه CES با مجموعه‌ای از محصولات و یک کنفرانس خبری حضور پیدا کرده است. محصولات مختلف حوزه‌ی تکنولوژی که سونی در کنفرانس CES خود به نمایش گذاشته و معرفی کرده هم چندان ارتباطی با ما ندارد، ولی «جیم رایان»، مدیرعامل پلی‌استیشن هم در کنفرانس سونی حضور پیدا کرد تا کمی از پلی‌استیشن بعدی صحبت کند. جیم رایان لوگوی پلی‌استیشن ۵ را نشان داد و کمی از قابلیت‌های آن گفت.

لوگوی پلی‌استیشن ۵ عینا شبیه به لوگوی پلی‌استیشن ۴ طراحی شده است؛ طوری که فقط عدد ۴ روی این لوگو به ۵ تغییر پیدا کرده است. اساسا تمام کنسول‌های پلی‌استیشن قبلی، از طراحی‌های مختلفی برای لوگوی خود استفاده کرده‌اند. با این حال، می‌توانیم به این لوگوی یکسان، با این ذهنیت نگاه کنیم که پلی‌استیشن می‌خواهد با کنسول جدید خود، همان راه پلی‌استیشن ۴ را ادامه دهد.

به غیر از نمایش لوگوی پلی‌استیشن ۵، جیم رایان هم‌چنین یکی دو اسلاید مختلف برای ارایه‌ی اطلاعات از این کنسول و هم‌چنین آمار و ارقام فروش، ارایه داد.

اسلاید نمایش داده شده درباره‌ی پلی‌استیشن ۵ اساسا اطلاعاتی که از آن خبر داشتیم را دوباره تکرار می‌کند؛ قابلیت‌هایی مثل صدای سه‌بعدی، فناوری لرزش لمسی و تنظیم ماشه‌‌های دسته، حافظه‌ی اس‌اس‌دی پرسرعت، پردازش گرافیکی ری-تریسینگ سخت‌افزاری و پشتیبانی از بلو-ری‌های ۴K در اسلاید نمایش داده شده‌اند.

جیم رایان درباره‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ گفت: «تعدادی از قابلیت‌های کلیدی پلی‌استیشن ۵ را رونمایی کرده‌ایم، قابلیت‌هایی که با مشخصا برای این کنسول مهندسی شده‌اند و به طور کلی این پلتفرم را از رقبا جدا می‌کنند؛ تکنولوژی‌هایی مثل اس‌اسی‌دی فوق سریع، صدای سه‌بعدی، بلو-ری اچ‌دی و یک دسته‌ی جدید که لرزش لمسی و ماشه‌های قابیل تنظیم دارد. با این اساس، پلی‌استیشن ۵ به بازی‌سازان این قدرت را می‌دهد تا دنیاهایی بسیار بزرگتر و تجربه‌های گیم‌پلی بسیار عمیق‌تر از گذشته را چه از نظر ظاهر، صدا و حس، خلق کنند.»

مدیر پلی‌استیشن ادامه داده است: «وعده‌ی ما به جامعه‌ی ۱۰۰ میلیون نفری پلی‌استیشن، ارایه‌ی بهترین و بزرگترین محتوای ممکن و تجربه‌های خاص به گیمرها با بالاترین سرعت ممکن است.»

پس از صحبت از پلی‌استیشن ۵، جیم رایان آمار و ارقام فعلی شبکه‌ی پلی‌استیشن و پلی‌استیشن ۴ را هم ارایه داد.

طبق این آمار، فروش پلی‌استیشن ۴ از مرز ۱۰۶ میلیون دستگاه گذشته است. سونی در سال ۲۰۱۹ توانسته است ۱۴.۴ میلیون دستگاه پلی‌استیشن ۴ بفروشد. این رقم برای سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۸ میلیون دستگاه بوده است.

فروش کلی بازی‌های پلی‌استیشن ۴ هم به ۱.۱۵ میلیارد نسخه رسیده است. مشخصا در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲۷۴ میلیون بازی پلی‌استیشن ۴ به فروش رفته است که نسبت به سال قبل، افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۸ تعداد بازی‌های فروش رفته روی پلی‌استیشن ۴ برابر با ۲۳۱ میلیون عدد بود.

تعداد مشترکان سرویس پلی‌استیشن پلاس هم به ۳۸.۸ میلیون نفر رسیده است. تعداد مشترکان در ابتدای سال ۲۰۱۹ برابر با ۳۶.۳ میلیون نفر بود.

نهایتا، جیم رایان اضافه کرد که در ماه‌های آینده از پلی‌استیشن ۵ بیشتر صحبت خواهند کرد و جزییات بیشتری از آن منتشر می‌کنند.

