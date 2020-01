برای دهمین سال پیاپی، وبسایت متاکریتیک از کاربران خود دعوت به عمل آورد تا بهترین سریال‌های تلویزیونی، فیلم‌ها، بازی‌های ویدئویی و آلبوم‌های موسیقی سال 2019 را انتخاب کنند. بیش از 2600 تن در این نظرسنجی شرکت کرده و این وبسایت نتایج را به اشتراک گذاشته است.

طی این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود تا 5 عنوان برتر خود در سال 2019 را انتخاب کنند و طبق این رده‌بندی، 5 امتیاز به رتبه‌ی نخست هر فرد، 4 امتیاز به رتبه‌ی دوم و به همین ترتیب تا رتبه‌ی نجم 1 امتیاز اعطا شد.

همچنین، به مناسبت پایان دهه‌ی 2010 متاکریتیک از کاربران خود خواست تا برترین عنوان(تنها 1 بازی) خود در 10 سال اخیر را مشخص کنند. به این ترتیب، The Last of Us با 331 انتخاب موفق شد تا به عنوان برترین بازی دهه‌ی اخیر از دید کاربران وبسایت متاکریتیک انتخاب شود. ساخته‌ی استودیوی ناتی‌داگ در این راه The Legend of Zelda Breath of the Wild را با 163 و The Witcher 3 Wild Hunt را با 118 امتیاز از میان برداشت؛ لیست کامل را در زیر مشاهده می‌کنید:

The Last of Us The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Mass Effect 2 Bloodborne The Elder Scrolls V: Skyrim God of War Grand Theft Auto V Dark Souls

منبع متن: pardisgame