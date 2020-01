کمتر از یک سال به آغاز نسل نهم کنسولها باقی مانده، و چنانکه مشخص شده است، در نسل آتی، هر دو پلتفرم بطور کامل با بازیهای نسل جاری سازگار خواهند بود (Backwards Compatibility). اما مایکروسافت از این استاندارد هم یک قدم جلوتر رفته تا بازی‌های انحصاری نسل آینده – تا اطلاع ثانوی – روی خانواده کنسولهای ایکس‌باکس وان هم اجرا گردد (Forward Compatibility). با این حساب، هیچ یک از بازیهای انحصاری آتی مایکروسافت منحصر به کنسول جدید ایکس‌باکس سری ایکس نخواهد بود. «مت بوتی» (Matt Booty) – رئیس استودیوهای داخلی مایکروسافت – طی مصاحبه‌ای با نشریه MCV در این باب چنین گفته است:

«همه محتوایی که طی یکی دو سال آینده عرضه خواهد شد، همه بازی‌های ما، مثل کامپیوترهای شخصی، روی اعضای رده بالاتر یا پایینتر این خانواده اجرا خواهد شد. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که اگر کسی از حالا تا [عرضه سری ایکس] روی ایکس‌باکس سرمایه‌گذاری کرده باشد، نسبت به این امر احساس خوبی داشته، بداند که ما در حوزه محتوا نسبت به ایشان متعهدیم.»

پیش از این، مایکروسافت لحظاتی از دو بازی انحصاری نسل آینده خود را – Halo Infinite، ساخته استودیوی ۳۴۳ Industries و Senua’s Saga: Hellblade 2 که توسط استودیوی Ninja Theory توسعه داده می‌شود – نشان داده است. طبیعتا در آینده جهت برجسته‌سازی ویژگیهایی چون گرافیک فوتورئالیستی و تکنولوژی رهگیری پرتوی بی‌درنگ، تمرکز نمایشات بیشتر روی کنسول پرقدرت ایکس‌باکس سری ایکس خواهد بود؛ اما سازگاری بین نسل، خبر خوشی برای دارندگان ایکس‌باکس وان خواهد بود، چراکه ایشان برای اجرای بازی جدید «هیلو» نیازی به خرید کنسولهای جدید نخواهند داشت.

در عین حال، این استراتژی می‌توان آبستن زیان هم باشد. چندی پیش بود که «فیل اسپنسر» (Phil Spencer) – رئیس ایکس‌باکس – طی مصاحبه‌ای با نشریه «گیم‌اسپات» (Gamespot) از قدرت پردازش گرافیکی هشت برابری سری ایکس نسبت به ایکس‌باکس وان خبر داد. اما اگر قرار به سازگاری بازی‌های جدید با نسل قبلی باشد، کل خانواده محصولات ایکس‌باکس، باید با حداقل تواناییها سازگار باشند.

اگر قرار است که توسعه دهندگان استودیوهای داخلی مایکروسافت، بازی‌های خود را چنان طراحی کنند که توان اجرا در چنین گستره فراخی را داشته باشد، ایا این خطر وجود خواهد داشت که اهداف جاه‌طلبانه آنها محدود به تواناییهای ایکس‌باکس وان گردد؟ آیا محدود نبودن ایشان به یک سخت افزار هفت ساله – که حتی در زمان عرضه هم چندان قدرتمند نبود – امکانات بیشتری را در اختیارشان قرار نمی‌دهد؟

از یک نظر، این مسئله همواره در حوزه کامپیوترهای شخصی وجود داشته است – که گستره به مراتب فراختری دارد. همه انواع بازی‌هایی که بیشتر از یک دهه از عمرشان می‌گذرد، هنوز هم روی سیستمهای جدید قابل بازی هستند؛ و بازی‌های جدید هم چنان طراحی می‌شوند که امکان اجرا روی کامپیوترهای قدیمیتر را داشته باشند. البته شخص بوتی هم به این قضیه اشاره کرده، چنانکه بنا به نظر او اکوسیستم ایکس‌باکس «یک جورهایی شبیه کامپیوترهای شخصی» کار خواهد کرد.

سالهاست که مایکروسافت مشغول تدارک زمینه لازم برای این امر بوده است. این شرکت از مدتها قبل با ابتکاراتی چون Xbox Play Anywhere و Backwards Compatibility بین نسلهای مختلف، حد فاصل بین ایکس‌باکس و کامپیوترهای شخصی را کمرنگ‌تر کرده است. این شرکت با عرضه ایکس‌باکس وان ایکس، در عین حفظ چارچوب نرم‌افزاری و خدماتی ایکس‌باکس وان، سخت‌افزار آنرا بطور قابل توجهی ارتقا داد. با بازی‌های بین نسلی، این فلسفه به مرحله منطقی بعدی خود رسیده است – حذف مفهوم نسلهای مختلف و مجزای کنسولی. این قضیه سونی را هم چنان تحت فشار گذاشته که با وجود اینکه بر خلاف مایکروسافت نقشی در حوزه کامپیوترهای شخصی ندارد، مجبور به در پی گرفتن مسیر مشابه‌ای شده است. باید دید با این حساب، آیا سونی هم بازی‌های بین نسلی را برای کنسولهای پلی‌استیشن ۴ و ۵ معرفی خواهد کرد یا نه.

به هر صورت، و برای آرامش خاطر طرفداران، بوتی تاکید کرده است که توسعه دهندگان عناوین انحصاری، سخت در کارند تا قدرت کنسول ایکس‌باکس سری ایکس را نمایش دهند؛ به عنوان مثال استودیوی ۳۴۳ Industries «قطعا تلاش می‌کند تا از [امکانات] سخت‌افزار جدید سود برد.»

تاریخ کنسولها پر است از پورتهای بهبود یافته بین نسلی، که هنگام عرضه یک نسل جدید و برای پرملات کردن بازی‌های هنگام عرضه منتشر شده است؛ اما یک تعهد چندین ساله برای حفظ سازگاری – و احتمالا خرید، بازی، و فایلهای ذخیره بین نسلی – بین ایکس‌باکس وان و سری ایکس، سرمشق جدیدی است که می‌توان مفهوم کنسولهای بازی را برای همیشه تغییر دهد.

