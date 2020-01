عادت داریم پایان سال، مشخصا پایان سال‌های میلادی، با مجموعه‌ای از جوایزهای مختلف برای بازی‌های آن سال روبرو شویم؛ جوایزی که از سوی نشریات و رسانه‌های مختلف به بازی‌ها اعطا می‌شوند. با این حال، در کنار رسانه‌ها، سازمان‌های مختلف حوزه‌ی بازی هم جوایز خودشان را دارند. در جوامع بازی‌سازی، آکادمی علوم و هنرهای تعاملی (Academy of Interactive Arts & Sciences)، بیشترین سطح اعتبار را دارد؛ جوایزی که قدمتی بیش از ۲۰ سال دارند و با نام DICE Awards به تحسین بهترین‌های سال در صنعت بازی می‌پردازند.

آکادمی علوم و هنرهای تعاملی، نامزدهای ۲۳امین رویداد DICE Awards را مشخص کرده است؛ دو بازی «کنترل» (Control) و «دث استرندینگ» (Death Stranding) توانسته‌اند هر کدام با دریافت ۸ نامزدی مختلف، پرافتخارترین بازی‌های سال از نظر AIAS نام بگیرند.

دو بازی کنترل و دث استرندینگ، ضمن دریافت جوایز مختلف در یکی دو ماه گذشته، هم‌چنین بیشترین شانس برنده شدن را در رویداد Game Developers Choice Awards دارند. مراسم GDC Awards در ماه مارس سال جاری برگزار خواهد شد و دو بازی کنترل و دث استرندینگ در این جوایز هم بیشترین تعداد نامزدی در بخش‌های مختلف را کسب کرده‌اند.

در مجموع ۶۵ بازی مختلف در بخش‌های مختلف DICE Awards امسال نامزد شده‌اند. این رویداد در کنار کنفرانس DICE Summit، بزرگترین مراسم سال صنعت بازی که بازی‌سازان و شرکت‌های مختلف را گردهم می‌آورد، در ۱۳ فوریه در لاس وگاس برگزار خواهد شد.

پس از کنترل و دث استرندینگ، بازی‌های Modern Warfare و Disco Elysium قرار دارند که هر کدام توانسته‌اند در شش بخش مختلف نامزد دریافت جایزه شوند.

بازی‌های مستقل Outer Wilds و Untitled Goose Game هم هر کدام در چهار بخش مختلف نامزد دریافت جایزه شده‌اند و هر دو بازی هم‌چنین احتمال انتخاب شدن به عنوان بازی سال را دارند.

نکته‌ی مهم درباره‌ی جوایز DICE Awards، اعتبار دادن به بخش‌ها و افراد مختلف تیم‌های بازی‌سازی است. برای مثال در این مراسم جایزه‌ی بهترین بازیگر وجود ندارد، چون برگزارکنندگان این رویداد معتقدند که در بازی‌سازی، ساخت یک شخصیت نتیجه‌ی کار مجموعه‌ی زیادی از افراد مثل نویسندگان، طراحان شخصیت، طراحان انیمیشن و یک بازیگر است. در نتیجه به جای بهترین بازیگر، رویداد DICE Awards به بهترین شخصیت جایزه می‌دهد. این ذهنیت در دیگر بخش‌های DICE Awards هم رعایت شده است.

در روز ۱۳ فوریه سال جاری می‌توان ۲۳امین مراسم DICE Awards را به صورت زنده از شبکه‌های استریم مختلف، تماشا کرد.

در ادامه می‌توانید لیست کامل نامزدهای DICE Awards 2020 را ببینید.

بهترین انیمیشن

Call of Duty Modern Warfare

مدیر انیمیشن: Mark Grigsby

Days Gone

انیماتور ارشد: Jake Spence

مدیر انیمیشن میان‌پرده‌ها: Emmanuel Roth

Death Stranding

انیماتور ارشد: Masaaki Kawata

Devil May Cry 5

انیماتور ارشد: Yuichiro Hiraki

Luigi’s Mansion 3

انیماتور ارشد: Marie Wyatt

بهترین کارگردانی هنری

Call of Duty: Modern Warfare

کارگردان هنری: Joel Emslie

Concrete Genie

کارگردان هنری: Jeff Sangalli

Control

کارگردان هنری: Janne Pulkkinen

Death Stranding

کارگردان هنری: Yoji Shinkawa

Resident Evil 2

کارگردان هنری: Satoshi Takamatsu

طراح ارشد محیط: Yoshitsugu Tanaka

طراح مفهومی: Tomonori Takano

بهترین شخصیت

Jesse Faden در Control

نویسنده: Sam Lake

بازیگر: Courtney Hope

Clifford Unger در Death Stranding

نویسنده: Hideko Kojima

بازیگر: Mads Mikkelsen

Sam Porter Bridges در Death Stranding

نویسنده: Hideo Kojima

بازیگر: Norman Reedus

Greez در Star Wars Jedi: Fallen Order

نویسنده‌ی ارشد: Aaron Cotreras

بازیگر: Daniel Roebuck

Goose در Untitled Goose Game

طراحان: Michael McMaster، Jake Strasser، Nico Disseldrop، Stuart Gillespie-Cook

بهترین موسیقی

Arise: A Simple Story

آهنگساز: David Garcia

Control

آهنگساز: Pteri Alanko، Martin Stig Andersen

Erica

آهنگساز: Austin Wintory

Golem

آهنگساز: Martin O’Donnell

Mortal Kombat 11

آهنگساز: Wilbert Roger II

بهترین طراحی صدا

Call of Duty: Modern Warfare

مدیر طراحی صدا: Stephen Miller

Death Stranding

مدیر طراحی صدا: Mike Niederquell

طراح صدا: Ludvig Forssell

Mortal Kombat 11

مدیر طراحی صدا: Dan Forden

طراح ارشد صدا: Stephen Schappler

Resident Evil 2

طراح صدا: Shohei Miyata

Sayonata Wild Hearts

طراح ارشد صدا: Daniel Olsen

بهترین داستان

Control

نویسنده: Sam Lake

Disco Elysium

نویسنده ارشد: Robert Kurvitz

Outer Wilds

نویسنده: Kelsey Beachum

Telling Lies

نویسنده: Amelia Grey

The Outer Worlds

نویسندگان: Carrie Patel، Megan Starks، Nitai Poddar، Daniel McPhee، Paul Kirsch، Kate Dollarhyde، Chris L’Etoile

بهترین طراحی فنی

Call of Duty: Modern Warfare

مدیر ارشد رندر: Michal Drobot

Concrete Genie

مدیر فنی: David Lee Swenson

Control

برنامه‌نویس ارشد: Sean Donnelly

طراح ارشد رندر: Tatu Aalto

Death Stranding

طراح ارشد: Hiroaki Yoshiike

طراح رابط کاربری: Tsutomu Hashiguchi

Metro Exodus

تهیه‌کننده: Jon Bloch

بهترین بازی اکشن

Call of Duty: Modern Warfare

تهیه‌کننده و مدیر استودیو: Dave Stohl

کارگردان: Patrick Kelly

Control

تهیه‌کننده: Juha Vainio

کارگردان: Mikael Kasurinen

Devil May Cry 5

تهیه‌کننده: Michiteru Okabe

کارگردان: Hideaki Itsuni

Gears 5

تهیه‌کننده و مدیر استودیو: Rod Fergusson

کارگردان بخش کمپین: Matt Searcy

کارگردان بخش چندنفره: Ryan Cleven

Sekiro: Shadows Die Twice

تهیه‌کننده: Robert Conkey، Yuko Kojima

کارگردان: Hidetaka Miyazaki

بهترین بازی ماجرایی

Death Stranding

تهیه‌کننده: Hideo Kojima

کارگردان: Hideo Kojima

Luigi’s Mansion 3

تهیه‌کننده: Yoshihito Ikebata

کارگردان: Bryce Holliday

Resident Evil 2

تهیه‌کننده: Yoshiaki Hirabayashi، Tsuyoshi Kanda

کارگردان: Kazunori Kadoi

Star Wars Jedi: Fallen Order

کارگردان: Stig Asmussen

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

تهیه‌کننده: Eiji Anouma

کارگردان: Mikiharu Oiwa

بهترین بازی خانوادگی

A Short Hike

کارگردان: Adam Robinson-Yu

Dragon Quest Builders 2

کارگردان: Kazuya Niinou

Ring Fit Adventure

تهیه‌کننده: Koichi Kawamoto

کارگردان: Hiroshi Matsunaga

Super Mario Maker 2

تهیه‌کننده: Takeshi Tezuka

کارگردان: Toshiyuki Kusakihara، Genki Yokota

Yoshi’s Crafted World

تهیه‌کننده: Takeshi Tezuka، Etsunobu Ebisu

کارگردان: Masahiro Yamamoto

بهترین بازی مبارزه‌ای

Dead or Alive 6

تهیه‌کننده: Yohei Shimbori

کارگردان: Yohei Shimbori

Jump Force

تهیه‌کننده: Hiroyuki Kaneko

کارگردان: Toyokazu Sakamoto

Mortal Kombat 11

تهیه‌کننده و مدیر استودیو: Shaun Himmerick

کارگردان: Ed Boon

Samurai Showdown

کارگردان: Nobuyuki Kuroki

بهترین بازی مسابقه‌ای

Crash Team Racing Nitro-Fueled

تهیه‌کننده: Nicole Willick

کارگردان: Thomas Wilson

Dirt Rally 2.0

کارگردان: Ross Gowing

F1 2019

تهیه‌کننده: Christopher Gay

کارگردان: Lee Mather

Mario Kart Tour

تهیه‌کننده: Hideki Konni

کارگردان: Kosuke Yabuki

Trials Rising

تهیه‌کننده: Mikko Lindholm

کارگردان: Antti Ilvessuo

بهترین بازی نقش‌آفرینی

Disco Elysium

کارگردان: Robert Kurvitz

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

تهیه‌کننده: Naoki Yoshida

کارگردان: Naoki Yoshida

Kingdom Hearts III

کارگردان: Tetsuya Nomura

Pokemon Sword / Pokemon Shield

تهیه‌کننده: Junichi Matsuda

کارگردان: Shigeru Ohmoto

The Outer Worlds

تهیه‌کننده: Eric DeMilt

کارگردان: Tim Can، Leonard Boyarsky

بهترین بازی ورزشی

FIFA 20

تهیه‌کننده: Aaron McHardy

کارگردان: Matt Prior

Madden NFL 20

کارگردان: Michael Young

MLB The Show 19

تهیه‌کننده: Marcus Efting

کارگردان: Nick Livingston

NBA 2K20

تهیه‌کننده: Jeffrey J. Thomas

کارگردان: Mike Wang

NHL 20

کارگردان: William Ho

بهترین بازی استراتژی یا شبیه‌سازی

Anno 1800

تهیه‌کننده: Burkhard Ratheiser

کارگردان: Dirk Riegert

Fire Emblem: Three Houses

تهیه‌کننده: Hitoshi Yamagami، Masahiro Higuchi، Takashi Morinaka

کارگردان: Toshiyuki Kusakihara، Genki Yokota

Oxygen Not Included

سازندگان: Jamie Cheng، Alia McCutcheon، Johann Seidenz، Ju-Lian Kwan، Graham Jans

Slay The Spire

تهیه‌کننده: Casey Yano، Anthony Giovannetti

کارگردان: Casey Yano، Anthony Giovanetti

Total War: Three Kingdoms

تهیه‌کننده: Mike Simpson

کارگردان: Janos Gaspar

بهترین طراحی فنی واقعیت مجازی

Asgard’s Wrath

مدیر فنی: Evan Arnold

مدیر فنی هنری: Jean-Francois Lepine

Blood & Truth

مدیر فنی: Will Burdon، Mark Lintott

Pistol Whip

کارگردان: Denny Unger

Stormland

طراح ارشد: Mike Daley

کارگردان: Duncan Moore

Westworld Awakening

تهیه‌کننده: Lisa Ohanian

کارگردان: Jamess Ilff

بهترین بازی واقعیت مجازی

Asgard’s Wrath

تهیه‌کننده: Glen Egan

کارگردان: William A. Spence

Blood & Truth

تهیه‌کننده: Stuart Whyte

طراح ارشد: Simon Hermitage

Pistol Whip

کارگردان: Denny Unger

طراح ارشد: Cameron Oltmann

The Curious Tale of the Stolen Pets

کارگردان: James Hunt

Trover Saves the Universe

کارگردان: Justin Roiland

طراح ارشد: Erich Meyr

بهترین بازی مستقل

A Short Hike

کارگردان: Adam Robinson-Yu

Disco Elysium

تهیه‌کننده: Kaur Kender، Tonis Haavel

کارگردان: Robert Kurvitz

Sayonara Wild Hearts

تهیه‌کننده: Simon Flesser، Magnus Gardeback

کارگردان: Simon Flesser

Untitled Goose Game

سازندگان: Michael McMaster، Jake Strasser، Nico Disseldorp، Stuart Gillespie-Cook

What the Golf

کارگردان: Tim Garbos، Peter Bruun

بهترین بازی همراه

Call of Duty: Mobile

تهیه‌کننده: Fei Ao

کارگردان: Matt Lewis

Grindstone

تهیه‌کننده: Nathan Vella، Dan Vader، Matt Repetski

کارگردان: Kris Piotrowski

Sayonara Wild Hearts

تهیه‌کننده: Simon Flesser، Magnus Gardeback

کارگردان: Simon Flesser

Sky: Children of the Light

کارگردان: Jenova Chen

What the Golf

کارگردان: Tim Garbos، Peter Bruun

بهترین بازی آنلاین

Apex Legends

تهیه‌کننده: Drew McCoy

کارگردان: Todd Alderman

Call of Duty: Modern Warfare

تهیه‌کننده و مدیر استودیو: Dave Stohl

کارگردان: Patrick Kelley

Destiny 2: Shadowkeep

کارگردان: Luke Smith

Tetris 99

طراح ارشد بخش آنلاین: Akira Kinashi

Wargroove

تهیه‌کننده: Lili Ibrahim

کارگردان: Lili Ibrahim

بهترین طراحی بازی

Baba is You

طراح: Aarvi Teikari

Disco Elysium

تهیه‌کننده: Kaur Kender، Tonis Haavel

کارگردان: Robert Kurvitz

Outer Wilds

طراح ارشد: Loan Verneau

Sekiro: Shadows Die Twice

طراح ارشد: Masaru Yamamura، Yuki Fukuda

Slay the Spire

طراح ارشد: Casey Yano، Anthony Giovannetti

بهترین کارگردانی بازی

A Short Hike

کارگردان: Adam Robinson-Yu

Control

کارگردان: Mikael Kasurinen

Disco Elysium

کارگردان: Robert Kurvitz

Outer Wilds

کارگردان: Alex Beachum

Untitled Goose Game

سازندگان: Michael McMaster، Jake Strasser، Nico Disseldorp، Stuart Gillespie-Cook

بهترین بازی سال

Control

تهیه‌کننده: Juha Vainio

کارگردان: Mikael Kasurinen

Death Stranding

تهیه‌کننده: Hideo Kojima

کارگردان: Hideo Kojima

Disco Elysium

تهیه‌کننده: Kaur Kender، Tonis Haavel

کارگردان: Robert Kurvitz

Outer Wilds

تهیه‌کننده: Loan Verneau

کارگردان: Alex Beachum

Untitled Goose Game

سازندگان: Michael McMaster، Jake Strasser، Nico Disseldorp، Stuart Gillespie-Cook

منبع: Interactive.org

The post کنترل و دث استرندینگ در صدر لیست نامزد‌های DICE Awards 2020 appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala