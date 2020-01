طبق اعلام انتشارات «آناپورنا» (Annapurna Interactive) و استودیوی Cardboard Computer، با آماده شدن بخش پنجم و نهایی بازی Kentucky Route Zero این بازی در کلیت خود تحت عنوان Kentucky Route Zero: TV Edition بیست و هشتم ژانویه برای کنسولهای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، و نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. آناپورنا در باب این بازی در سایت اختصاصی خود چنین آورده است:

«بازی Kentucky Route Zero یک بازی ماجرایی در سبک رئالیسم جادویی است، که در یک بزرگراه مخفی در غارهای زیرزمینی ایالت کنتاکی می‌گذرد.

یک فروشنده مبلمان آنتیک، هنگام رساندن سفارشی بدست یکی از مشتریان، در میانه راه گم می‌شود. او با یک زن تعمیرکار تلویزیونِ جن‌زده، مردی جوان و برادر عقابش، دو ربات موسیقیدان، و دوجین شخصیت غریب دیگر آشنا می‌شود. اینها در کنار هم، بزرگراههای شبانه، جاده‌های بیرون شهر کنتاکی، رودخانه‌ای سرشار از داستانهای شگفت‌آور کلک‌سواران، و «مسیر صفر» (Route Zero) – مسیری رازآلود که از غار «ماموت» (Mammoth) می‌گذرد – را جستجو می‌کنند.

بازی Kentucky Route Zero در اصل و طی بخشهای مختلف برای کامپیوترهای شخصی عرضه شد. نسخه TV Edition به عنوان پنجمین و آخرین بخش، این داستان را – که سالها در دست ساخت بوده است – به پایان می‌رساند. این نسخه همزمان روی کامپیوترهای شخصی و کنسولها قابل بازی است.

«بن ببیت» (Ben Babbitt) تصنیف موسیقی و طراحی صدای بازی را بر عهده داشته است، علاوه بر اینکه، قطعه‌ای را برگرفته از سبک بلوگراس (Bluegrass) آماده کرده که توسط گروه Bedquilt Ramblers اجرا شده است.

شرکت بازیسازی Cardboard Computer، یک استودیوی سه نفره است که بازی‌های ویدیویی تجربی، آرام، و خالی از خشونت می‌سازد که تاکنون دو عنوان Kentucky Route Zero و Neighbor را عرضه کرده است.»

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی نسخه‌ی TV Edition این بازی را ببینید.

همزمان با عرضه‌ی نسخه‌ی TV Edition در روز ۲۸ ژانویه، کسانی که نسخه‌ی کامپیوتر این بازی را خریداری کرده بودند به صورت رایگان فصل پنجم و نهایی این بازی را دریافت خواهند کرد.

