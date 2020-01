شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس از تاخیری چند هفته‌ای در عرضه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ (Final Fantasy VII Remake) خبر داده است. طبق گفته‌ی این شرکت، آن‌ها برای تضمین کیفیت بازی و پرداخت بیشتر آن، نیاز به زمان بیشتری دارند.

در حالی که قرار بود فاینال فانتزی ۷ در روز سوم مارس سال جاری میلادی (۱۳ اسفند) عرضه شود، تاریخ انتشار این بازی به دهم آوریل (۲۲ فروردین ۱۳۹۹) موکول شده است.

«یوشینوری کیتاسه»، تهیه‌کننده‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷، پیغامی در این باره منتشر کرده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

«می‌دانیم که بسیاری از شما منتظر عرضه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ هستید و برای تجربه‌ی آن چه ما زمان زیادی مشغول کار روی آن بوده‌ایم، صبر کرده‌اید. در راستای اطمینان از این موضوع که بازی به دیدگاهی که از آن داریم، پایدار بماند، و ارایه‌ی کیفیتی که طرفداران ما استحقاق آن را دارند، تصمیم گرفته‌ایم تا تاریخ عرضه‌ی بازی را به ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ تغییر دهیم.

این تصمیم سخت را برای این می‌گیریم تا برای پرداخت نهایی بازی، چند هفته‌ای بیشتر به خود زمان و بهترین تجربه‌ی ممکن را به شما اریه دهیم. من، از طرف تمام افراد تیم، می‌خواهم از همه معذرت‌خواهی کنم، چون می‌دانم که این تاخیر به معنای کمی انتظار بیشتر است. از صبر و پشتیبانی شما تشکر می‌کنیم.»

رونمایی بازسازی فاینال فانتزی ۷، به عنوان یکی از موردانتظارترین بازی‌های چند سال اخیر، به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد؛ طوری که چند سالی است بازی را در شکل و شمایل مختلف دیده و تغییرات آن را از نزدیک دنبال کرده‌ایم.

بازسازی فاینال فانتزی ۷ در روز ۱۰ آوریل سال جاری (۲۲ فروردین ۱۳۹۹) به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

