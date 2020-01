شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت، تاریخ عرضه‌ی یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال آینده را چند ماهی به عقب انداخته است. طبق خبری که سی‌دی پراجکت پنج‌شنبه منتشر کرد، تاریخ عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ (Cyberpunk 2077) به روز ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۲۰ موکول شده است.

پیش از این، عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای روز ۱۶ آوریل، یعنی پایان فروردین ماه ۱۳۹۹، برنامه‌ریزی شده بود. در پیغامی که استودیوی بازی‌سازی سی‌دی پراجکت رد برای اعلام این خبر منتشر کرده، آمده است که مراحل ساخت بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ به پایان رسیده‌اند و می‌توان بازی را از ابتدا تا انتها تجربه کرد، ولی آن‌ها برای پرداخت بیشتر بازی، نیاز به زمان بیشتری دارند.

«مارچین ایوینسکی»، موسس استودیوی سی‌دی پراجکت رد و «آدام بادوکسی»، پیغامی منتشر کرده و در آن گفته‌اند:

«امروز می‌خواهیم خبر مهمی درباره‌ی تاریخ انتشار سایبرپانک ۲۰۷۷ را با شما به اشتراک بگذاریم. بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای عرضه در ماه آوریل آماده نخوهد بود و ما تاریخ انتشار آن را به ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰ تغییر داده‌ایم.

در حال حاضر در نقطه‌ای قرار داریم که ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ تمام شده و می‌توان آن را کاملا بازی کرد، ولی هنوز هم کار زیادی باقی مانده است. شهر نایت سیتی بسیار بزرگ و پر از مناطق و قصه‌های مختلف است و به دلیل وسعت بزرگ بازی و پیچیدگی تمام بخش‌های آن، زمان بیشتری برای تست بازی، حل مشکلات و پرداخت آن داریم. می‌خواهیم که سایبرپانک ۲۰۷۷ بزرگترین ساخته‌ی ما در این نسل باشد و به عقب انداختن زمان عرضه‌ی بازی، چند ماه پرارزش در اختیار ما می‌گذارد تا از بی‌نقص بودن بازی مطمئن شویم.

می‌توانید انتظار داشته باشید که با نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی بازی، به صورت منظم اطلاعات بیشتری منتشر کنیم. از پشتیبانی همیشگی شما تشکر می‌کنیم.»

خبر تاخیر در عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ در حالی منتشر می‌شود که اسکوئر انیکس چند روز پیش، عرضه‌ی فاینال فانتزی ۷ را یک ماه به عقب انداخت؛ طوری که عرضه‌ی سه بازی «سایبرپانک ۲۰۷۷»، «فاینال فانتزی ۷» و «رزیدنت اویل ۳» همگی در یک هفته عرضه می‌شدند؛ بازی‌هایی مثل قسمت جدید «دووم» و پرسونا ۵: رویال» و «انیمال کراسینگ» هم که برای عرضه در یکی دو هفته پیش سایبرپانک برنامه‌ریزی شده بودند به جای خود.

از طرف دیگر، اسکوئر انیکس هم‌چنین عرضه‌ی بازی اونجرز را به شهریور ماه موکول کرد. به راحتی می‌توانیم بگوییم که در مقایسه با هفته‌ی گذشته، با زمان‌بندی بهتری برای عرضه‌ی بازی‌ها روبرو هستیم. البته که هنوز تاریخ عرضه‌ی بسیاری از بازی‌ها مشخص نشده‌اند و احتمالا در همان بازه‌ی زمانی که سایبرپانک و اونجرز عرضه می‌شوند، شاهد عرضه‌ی گوست آو سوشیما هم خواهیم بود.

سی‌دی پراجکت تاریخ عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ را در رویداد E3 2019 اعلام کرده بود. «پاول ساسکو»، طراح ارشد کوئست‌های بازی در آن زمان طی مصاحبه‌ای به یوروگیمر گفته بود که آن‌ها تاریخ عرضه‌ی بازی را طوری تنظیم کرده‌اند تا به تیم سازنده‌ی بازی فشار زیادی وارد نشود و در عین حال همه چیز طبق برنامه پیش برود. ساسکو در این باره گفته بود: «تاریخ عرضه‌ی بازی را با توجه به برنامه‌ریزی ساخت تنظیم کرده‌ایم و زمانی که روی این تاریخ به توافق نظر رسیدیم، مطمئن بودیم که می‌توانیم بازی را تا آن زمان تمام کنیم. به نظرم مراحل ساخت بازی به نسبت آنچه افراد تصور می‌کنند، جلوتر قرار دارند. هنوز هم یک سال تا زمان عرضه‌ی بازی زمان داریم تا روی آن کار کنیم و تیم بسیار بزرگ و هماهنگی هستیم و از آنچه می‌توانیم انجام دهیم، مطمئن هستیم. حدودا می‌دانیم که می‌توانیم بازی را برای عرضه در این تاریخ آماده کنیم و در این میان هم خودمان را به کشتن ندهیم.»

پس از اعلام این خبر، «آدام کیچینسکی»، مدیرعامل سی‌دی پراجکت رد، طی کنفرانسی که برای سهام‌داران این شرکت برگزار شده بود، به این موضوع اشاره کرد که چند ماه آینده، برای تیم سازنده‌ی بازی راحت نخواهد بود. کیچینسکی صادقانه گفت که آن‌ها تمام تلاش خود را خواهند کرد تا فشار به تیم سازنده را کم کنند، ولی در عین حال صادقانه گفت که چون در مراحل پایانی ساخت بازی قرار دارند، انتظار دارد تا تیم سازنده‌ی بازی زمان زیادی روی آن کار کنند.

بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای عرضه در روز ۱۷ سپتامبر سال جاری میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۹) برنامه‌ریزی شده است. این بازی روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. نسخه‌ای هم برای عرضه روی گوگل استیدیا برنامه‌ریزی شده است که تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد.

