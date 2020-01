خبرگزاری کوتاکو با استناد به منابعی موثق، از عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر بازی Horizon: Zero Dawn خبر داده است. بازی هورایزن، توسط یکی از استودیوهای سونی و مشخصا برای کنسول پلی‌استیشن ۴ ساخته شده است؛ طوری که عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر این بازی، حرکتی غیرمعمول و جدید از سوی سونی محسوب می‌شود.

«جیسون شرایر»، خبرنگار وب‌سایت کوتاکو، در گزارش خود گفته است که سه منبع متفاوت عرضه‌ی بازی هورایزن را روی کامپیوتر تایید کرده‌اند. او می‌گوید که سونی برنامه دارد تا بازی را به صورت همزمان روی فروشگاه‌های استیم و اپیک گیمز استور در سال جاری میلادی عرضه کند. پیشرفت‌های گرافیکی هم در نسخه‌ی کامپیوتر این بازی وجود خواهد داشت.

عرضه‌ی بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن روی کامپیوتر، موضوعی جدید نیست. پیش از این شاهد عرضه‌ی بازی‌هایی مثل Journey یا بازی‌های ساخته‌ی استودیوی کوانتیک دریم (Detroit و Heavy Rain و Beyond) روی کامپیوتر بوده‌ایم. این بازی‌ها همگی با تهیه‌کنندگی سونی به صورت انحصاری برای کنسول‌های پلی‌استیشن ساخته شده بودند. هم‌چنین قرار است بازی دث استرندینگ هم تابستان سال آینده روی کامپیوتر عرضه شود.

با این حال، هورایزن تفاوت بزرگی با این بازی‌ها دارد. استودیوهایی مثل thatgamecompany، کوجیما پروداکشنز یا کوانتیک دریم، به صورت مستقل و طی قراردادی جداگانه برای پلی‌استیشن بازی ساخته‌اند. استودیوی گوریلا گیمز، یعنی سازنده‌ی هورایزن، تحت نظر سونی فعالیت می‌کند و بخشی از استودیوهای بازی‌سازی پلی‌استیشن است. عرضه‌ی هورایزن روی کامپیوتر جریانی کاملا جدید را برای سونی رقم خواهد زد.

طبق گفته‌ی جیسون شرایر، هورایزن تنها بازی سونی نخواهد بود که برای عرضه روی کامپیوتر برنامه‌ریزی شده است؛ طوری که سونی تصمیم دارد این روند را با دیگر بازی‌های خود ادامه دهد. یکی از خبرنگاران وب‌سایت یوروگیمر در توییتر به این موضوع اشاره کرده بود که سونی پس از هورایزن، بازی Dreams را هم روی کامپیوتر عرضه خواهد کرد.

برخلاف سونی که با بازی‌های انحصاری خود می‌خواهد فروش کنسول‌های پلی‌استیشن را بالا ببرد، مایکروسافت بیشتر به دنبال جذب افراد به اکوسیستم و سرویس‌های ایکس‌باکس است و در همین راستا، این شرکت سال‌هاست که تمام بازی‌های خود را روی کامپیوتر هم عرضه می‌کند.

اگر سونی شخصا وظیفه‌ی عرضه‌ی بازی‌های پلی‌استیشن روی کامپیوتر را برعهده بگیرد، برخلاف بازی‌هایی مثل دث استرندینگ یا Journey که عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر آن‌ها به شرکت‌های 505 Games و Annapurna Interactive سپرده شده است، می‌تواند منبع درآمد تازه‌ای برای خود پیدا کند. واضح است که تمرکز شرکت‌هایی مثل سونی و مایکروسافت در آینده‌ی نزدیک، مشخصا فروش کنسول نیست، بلکه آن‌ها تمرکز اصلی خود را روی افرایش فروش نرم‌افزار و سرویس‌های مختلف و درآمدزایی از آن قرار داده‌اند.

هنوز سونی رسما هیچ موضوعی را تایید نکرده است، ولی می‌توانیم مطمئن باشیم که هورایزن را روی کامپیوتر خواهیم دید. صحبتی از زمان دقیق عرضه‌ی هورایزن روی کامپیوتر نشده است.

