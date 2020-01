بازی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 برای PC منتشر میشود

پس از گزارش‌های اخیر ناشر NIS America رسما تأیید شد که بازی The Legend of Heroes در تاریخ 23 مارس (4 فروردین) از طریق فروشگاه استیم منتشر خواهد شد. نسخه PC بازی با گزینه‌های گرافیکی پیشرفته مختلفی ارائه می¬شود از قبیل پشتیبانی از وضوح 4K، پشتیبانی از الترا وایت 21:9، فریم ریت‌های دقیق و موارد دیگر. همچنین یک حالت توربو وجود خواهد داشت که به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا سرعت بازی را در هر زمان با سرعت 4x- 2x و 6x به جلو ببرند.نسخه Nintendo Switch بازی نیز قرار است در ماه مارس منتشر شود.





حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم توصیه شده برای Trails of Cold Steel 3 در PC نیز منتشر شده است که در زیر می توانید نگاهی به اطلاعات مورد نیاز نسخه PC بیندازید.



Minimum requirements: (حداقل سیستم مورد نیاز)



OS: Windows 10/8.1/7 64-bit

Processor: Core i3-2100 3.10 GHz

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Geforce GTX 650 Ti

DirectX: Version 11

Storage: 25 GB available space

Sound Card: Onboard



Recommended Requirements: ( سیستم پیشنهادی)



OS: Windows 10/8.1/7 64-bit

Processor: AMD FX-8320 8-Core

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Radeon R7 370

DirectX: Version 11

Storage: 25 GB available space

Sound Card: Onboard

