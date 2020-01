شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت برنامه‌های بزرگی برای آینده‌ی خود در نظر دارد؛ برنامه‌هایی که با تغییرات درون‌سازمانی این شرکت شروع شده‌اند. گزارش تازه‌ای منتشر شده است که از تغییر تیم مرکزی و استخدام تهیه‌کننده‌های جدیدی برای این شرکت می‌گوید. در پی بازخوردهای منفی و فروش پایین دو بازی اخیر تام کلنسی (گوست ریکان برکپوینت و دیویژن ۲)، یوبی‌سافت بخشی که در این شرکت درباره‌ی چگونگی ساخت و توسعه‌ی بازی‌ها تصمیم می‌گیرد را تغییر خواهد داد.

این گزارش جدید توسط خبرگزاری Video Games Chronicle منتشر شده است. طبق گفته‌ی این وب‌سایت، گروهی در یوبی‌سافت به رهبری «سرج هسکوئه» (Serge Hascoet)، مدیر بازی‌سازی یوبی‌سافت، درباره‌ی بازی‌هایی که در این شرکت ساخته می‌شوند، تصمیم‌گیری می‌کنند. این گروه قرار است تغییرات بزرگی به خود ببیند. مدیر بازی‌سازی یوبی‌سافت سمت خود را حفظ خواهد کرد، ولی تهیه‌کننده‌های بیشتری را جذب می‌کند و به آن‌ها اختیار بیشتری در تصمیم‌گیری می‌دهد. تا به امروز، تمام پروژه‌ها زیر نظر سرج هسکوئه ساخته و کاملا توسط او کنترل می‌شدند.

یوبی‌سافت می‌خواهد با این تغییر، هویت و شخصیت جداگانه‌ای به مجموعه‌های خود بدهد. منبعی که با وب‌سایت VGC صحبت کرده، به این موضوع اشاره کرده است که در نتیجه‌ی ساختار گذشته‌ی یوبی‌سافت، سلیقه‌ها و نظرات یکی دو مدیر بالارده در تمام بازی‌های این شرکت اعمال می‌شدند. به همین دلیل بیشتر بازی‌های یوبی‌سافت شباهت زیادی با یکدیگر داشتند.

وب‌سایت VGC پس از انتشار این خبر، از یوبی‌سافت درباره‌ی صحت آن پرسید. یوبی‌سافت هم در قالب بیانیه‌ای ضمن تایید این موضوع به آن‌ها گفته است که این تغییر باعث می‌شود تا تیم‌ها عملکرد بهتری داشه باشند و توسعه‌ی بازی‌ها در استودیوهای مختلف آن‌ها بهتر صورت بگیرد.

شکست تجاری بازی «گوست ریکان: برکپوینت» و بازخورد بسیار منفی آن از سوی منتقدان، تلنگری به یوبی‌سافت بود؛ طوری که می‌توانیم این بازی را عامل تغییرات جدید یوبی‌سافت بدانیم. «ایو گیمو»، مدیر عامل این شرکت، با اعلام این خبر که فروش دو بازی گوست ریکان: برکپوینت و دیویژن ۲ پایین‌تر از سطح انتظارات بوده، خبر از تغییر رویه‌ی بازی‌سازی یوبی‌سافت داد. ایو گیمو گفته بود که گوست ریکان: برکپوینت به این دلیل از سوی مخاطبان تحویل گرفته نشد که به اندازه‌ی کافی با قسمت‌های گذشته و دیگر بازی‌های آن‌ها تفاوت نداشت. گیمو معتقد بود که این موضوع مانع شد تا بخش‌های با کیفیت آن به چشم بازی‌کننده‌ها نیاید.

پس از اعلام این خبر، خبرگزاری کوتاکو اعلام کرد که یوبی‌سافت در حال تغییرات بزرگی است و می‌خواهد رویه‌ی بازی‌سازی خود را تغییر دهد.

یوبی‌سافت چند هفته‌ی پیش عرضه‌ی تعدادی از بازی‌های خود را به عقب انداخت. تاریخ عرضه‌ی بازی‌های Watch Dogs: Legion، Gods and Monsters و قسمت جدید Rainbow Six به زمان نامشخصی موکول شدند.

با این حال، انتظار داریم تا یوبی‌سافت در سال جاری میلادی بازی Watch Dogs: Legion و قسمت جدید مجموعه بازی‌های فرقه اساسین را عرضه کند.

زمان زیادی تا شروع نسل بعدی بازی‌های ویدیویی باقی نمانده و می‌توان گفت که یوبی‌سافت زمان مناسبی را برای تغییر جریان بازی‌سازی خود انتخاب کرده است. نتیجه‌ی این تغییرات را بدون شک در بازی‌های چند سال آینده‌ی این شرکت خواهیم دید.

