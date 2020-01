سی‌دی پراجکت چند سالی است که به یکی از بزرگترین شرکت‌های بازی‌سازی دنیا تبدیل شده؛ طوری که می‌توانیم مطمئن باشیم به غیر از سایبرپانک ۲۰۷۷، این شرکت توسعه‌ی بازی‌های مختلف دیگری را هم شروع کرده است. سی‌دی پراجکت یکی دو سال پیش گفته بود که برنامه دارد پس از سایبرپانک، یک بازی بزرگ دیگر هم در سال ۲۰۲۱ عرضه کند. به تازگی متوجه شده‌ایم که این بازی یک سایبرپانک چند نفره است و در سال ۲۰۲۱ هم عرضه نخواهد شد.

عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای بهار سال آینده برنامه‌ریزی شده بود، ولی یکی دو روز گذشته، سی‌دی پراجکت خبر از تاخیری چند ماهه در عرضه‌ی این بازی داد. پس از اعلام تاریخ انتشار جدید سایبرپانک ۲۰۷۷ (شهریور ۱۳۹۹)، این شرکت کنفرانسی برای سهام‌داران خود برگزار کرد و در آن، از دلایل این تاخیر و برنامه‌های آینده‌ی خود گفت.

در این کنفرانس خبری، یکی از سهامداران درباره‌ی وضعیت بازی چند نفره‌ی سایبرپانک پرسید. در پاسخ به این سوال، سی‌دی پراجکت گفت که به این زودی‌ها نباید منتظر این بازی باشیم.

«میشال نوواکوفکسی»، عضو هیات مدیره‌ی سی‌دی پراجکت و مدیر توسعه‌ی تجاری این شرکت، در پاسخ گفت:

«با توجه به تاریخ عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ در سپتامبر و اتفاقاتی که انتظار داریم پس از عرضه‌ی بازی رخ دهد، سال ۲۰۲۱ برای عرضه‌ی بازی چند نفره‌ی سایبرپانک ممکن به نظر نمی‌رسد.»

یکی دو سال پیش، سی‌دی پراجکت در کنفرانس خبری دیگری که برای سهام‌داران خود برگزار کرده، از برنامه‌های خود برای عرضه‌ی یک بازی تراز اول دیگر در سال ۲۰۲۱ گفته بود. نوواکوفسکی دیروز تایید کرد که بازی بزرگ بعدی آن‌ها که مراحل ساخت آن شروع شده و همزمان با سایبرپانک ۲۰۷۷ پیش می‌رود، همان بازی چند نفره‌ی سایبرپانک است.

بازی چند نفره‌ی سایبرپانک در ابتدا به عنوان بخش چند نفره‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ توسعه یافته بود. با این حال، سی‌دی پراجکت ساخت آن را لغو می‌کند و تصمیم می‌گیرد تا تمرکز خود را تمام و کمال روی بخش داستانی سایبرپانک ۲۰۷۷ قرار دهد. ماه‌ها پیش از سوی سی‌دی پراجکت شنیدیم که این شرکت تصمیم گرفته تا بخش چند نفره‌ی سایبرپانک را توسعه دهد و آن را در آینده و به صورت جداگانه عرضه کند.

در حال حاضر برای اولین بار است که از تبدیل شدن این بخش چند نفره به یک بازی بزرگ آنلاین سایبرپانک می‌شنویم.

انتظار داشتیم پس از سایبرپانک ۲۰۷۷، سی‌دی پراجکت سراغ ویچر برود، ولی ظاهرا پروژه‌ی بعدی سی‌دی پراجکت یک بازی آنلاین چند نفره در دنیای سایبرپانک است و به این زودی‌ها هم عرضه نمی‌شود.

منبع: IGN



تریلر معرفی گیم‌پلی Cyberpunk 2077

تریلر E3 2019 بازی Cyberpunk 2077 ببینید:

The post سایبرپانک آنلاین، بازی بعدی سی‌دی پراجکت است و زودتر از ۲۰۲۲ نمی‌آید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala