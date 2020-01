موسسه‌ی آماری NPD لیستی بلند و بالا از پرفروش‌ترین بازی‌های یک دهه‌ی گذشته‌ی میلادی منتشر کرده است. این لیست که مشخصا به فروش بازی‌ها در ایالات متحده اشاره دارد، بازی‌های جی‌تی‌ای ۵ و تعداد زیادی کال آو دیوتی را به عنوان پرفروش‌ترین بازی‌های دهه‌ی گذشته معرفی می‌کند.

لیست منتشر شده، هم نسخه‌های دیجیتال و هم نسخه‌های فیزیکی بازی‌ها را در آمار خود محاسبه کرده است؛ طوری که می‌توانیم آمار دقیقی از وضعیت فروش این بازی‌ها داشته باشیم. البته عدد فروش هر کدام از بازی‌ها به صورت جداگانه اعلام نشده است. با این حال، می‌دانیم که جی‌تی‌ای ۵ فروشی بیش از صد میلیون نسخه داشته است و هنوز هم به فروش خود ادامه می‌دهد.

راک‌استار گیمز، سازنده‌ی جی‌تی‌ای ۵، در طول دهه‌ی گذشته چهار بازی عرضه کرده است و دو عدد از آن‌ها، در لیست پرفروش‌ترین بازی‌های دهه‌ی گذشته قرار گرفته‌اند. جی‌تی‌ای ۵ در رتبه‌ی اول فروش دهه‌ی گذشته قرار دارد و بازی رد دد ریدمپشن ۲ در رتبه‌ی هفتم. با در نظر گرفتن این موضوع که تنها کمی بیشتر از یک سال از عرضه‌ی رد دد ریدمپشن ۲ می‌گذرد و این بازی توانسته در رتبه‌ی هفتم فروش قرار بگیرد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا فروش آن در دهه‌ی جدید میلادی هم با قدرت ادامه داشته باشد.

با اینکه راک‌استار گیمز در رتبه‌ی اول فروش قرار دارد، ولی پردرآمدترین شرکت یک دهه‌ی گذشته‌ی صنعت بازی، بدون شک اکتیویژن است. ده شماره‌ی مختلف از مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی در لیست پرفروش‌ترین بازی‌های یک دهه‌ی گذشته قرار دارند. بازی دستینی هم در این لیست قرار دارد که تعداد بازی‌های اکتیویژن را در این لیست به یازده عدد می‌رساند. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که کال آو دیوتی: مدرن وارفر در دو ماه پایانی دهه‌ی گذشته‌ی میلادی عرضه شد و در رتبه‌ی دوازدهم قرار دارد.

پس از اکتیویژن، الکترونیک آرتز با سه بازی توانسته در این لیست قرار بگیرد. این سه بازی هم دو شماره بتلفیلد و یک بتل‌فرانت هستند.

نینتندو هم با یک شماره ماریو کارت و یک زلدا توانسته است خود را در این لیست جای دهد.

در نظر داشته باشید که این لیست فقط فروش بازی‌ها در ایالات متحده را در نظر می‌گیرد. البته با احتساب فروش جهانی بازی‌ها، مطمئنا با تغییر بزرگی مواجه نخواهیم شد؛ جی‌تی‌ای و کال آو دیوتی سر جای خود باقی خواهند ماند و فقط تعدادی فیفا به میان آن‌ها اضافه خواهد شد.

در ادامه می‌توانید لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌های یک دهه‌ی گذشته را ببینید.

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Ghosts Red Dead Redemption 2 Call of Duty: World War II Call of Duty: Black Ops IIII Minecraft Call of Duty: Advanced Warfare Call of Duty: Modern Warfare 2019 Skyrim Mario Kart 8 Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Battlefield 4 Destiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild Star Wars: Battlefront

چند ماه پیش، هیدئو کوجیما طی مصاحبه‌ای با یک نشریه‌ی ایتالیایی گفته بود که امریکایی‌ها عاشق بازی‌های اکشن اول شخص هستند و به همین دلیل، بازی او را چندان تحویل نگرفته‌اند. نگاهی کوتاه که به لیست بیاندازیم، به جرات می‌توانیم بگوییم که او چندان هم بیراه نگفته بود.

منبع: توییتر

The post جی‌تی‌ای ۵ پرفروش‌ترین بازی دهه‌ی گذشته است؛ لیست کامل را ببینید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala