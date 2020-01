هفته‌ی گذشته بود که گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه نسخه‌ی PC بازی Horizon Zero Dawn در سال 2020 بر روی PC عرضه می‌شود و همین موضوع باعث عصبانیت برخی طرفداران برند پلی‌استیشن شد؛ بسیاری از این طرفداران از این بابت که سونی نسبت به ورود به بازار PC تمایل دارد، ناراحت هستند.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، به تازگی استودیوی ناتی‌داگ لیست شغلی جدیدی منتشر کرده است که در آن به گونه‌ای به نسخه‌ی PC بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 اشاره شده است. طی این لیست شغلی، ناتی‌داگ به دنبال استخدام یک برنامه‌نویس گرافیکی است که درک کاملی از معماری‌ GPUها مانند GCN کمپانی AMD و CUDA کمپانی Nvidia داشته و تجربه‌ی کار با DirextX 12 و/یا Vulkan نیز داشته باشد.

انتشار لیست شغلی مذکور باعث شد تا برخی طرفداران نسبت به انتشار نسخه‌ی PC بازی The Last of Us Part 2 گمانه‌زنی کنند، وگرنه چرا یک استودیوی فرست‌پارتی باید به دنبال استخدام فردی باشد که با اجزای مختلف آشنایی داشته باشد؟ البته از دیدی دیگر، شاید ناتی‌داگ فقط قصد استخدام یک برنامه‌نویس را داشته باشد و بس. این موضوع به منزله‌ی تایید رسمی از سوی سونی نیست و باید منتظر اخبار رسمی بمانیم. دیدگاه شما در این مورد چیست؟

