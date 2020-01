خبر تاخیر در عرضه‌ی بازی‌های بهار سال آینده ظاهرا قرار نیست تمامی داشته باشد. در جدیدترین خبر منتشر شده، شرکت بازی‌سازی تک‌لند از تعویق در عرضه‌ی بازی Dying Light 2 گفته است. با این حال، برخلاف دیگر بازی‌ها که عرضه‌شان به تابستان و پاییز سال ۲۰۲۰ موکول شده است، سازندگان Dying Light 2 از آماده بودن بازی خود مطمئن نیستند. بازه‌ی زمانی مشخصی برای عرضه‌ی Dying Light 2 اعلام نشده است.

در پیغامی که استودیوی بازی‌سازی تک‌لند برای اعلام خبر تاخیر در عرضه‌ی Dying Light 2 منتشر کرده، آمده است:

ممکن است Dying Light 2 همزمان روی کنسول‌های نسل فعلی و نسل بعد عرضه شود.

«تصمیم داشتیم تا بازی Dying Light 2 را در بهار سال ۲۰۲۰ عرضه کنیم، ولی متاسفانه به زمان بیشتری برای توسعه‌ی بازی و تحقق دیدگاه خود، نیاز داریم. اولویت ما این است که تجربه‌ای پایبند به استانداردهای بالای خود و هم‌چنین انتظارات طرفداران ارایه کنیم.»

شرکت تک‌لند در همین پیغام، بدون اشاره به تاریخ عرضه‌ی جدید بازی، می‌گوید که در ماه‌های آینده می‌توانیم انتظار انتشار اطلاعات بیشتری از Dying Light 2 را داشته باشیم.

در طول رویداد E3 2019 بود که سازندگان Dying Light 2 از برنامه‌های خود برای عرضه‌ی همزمان این بازی روی کنسول‌های نسل فعلی و نسل بعد گفتند؛ طوری که بهتر است قید عرضه‌ی این بازی را زودتر از عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد، بزنیم.

البته که فعلا عرضه‌ی بازی فقط روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر تایید شده است.

در طول هفته‌ی گذشته، بازی‌های متعددی تاریخ عرضه‌ی خود را چند ماهی به عقب انداخته‌اند؛ بازی‌هایی که انتظار داشتیم در بهار سال آینده تجربه کنیم. عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ از پایان فروردین به شهریور ماه موکول شد و بازی اونجرز هم که قرار بود در اردیبهشت عرضه شود، برای عرضه در همان شهریور ماه برنامه ریزی شده است. اسکوئر انیکس به غیر از بازی اونجرز، تاریخ عرضه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ را هم از اسفند به به یک ماه بعد یعنی فروردین تغییر داد.

بازی Dying Light 2 در کنفرانس مایکروسافت در E3 2018 رونمایی شد. به هنگام رونمایی بازی، «کریس آولون»، از نویسندگان معروف صنعت بازی، روی سن آمد و از پیشرفت‌های بازی از نظر داستانی گفت. قرار است ضمن گسترش مکانیک‌های پارکور و زامبی‌کشی بازی، هم‌چنین با قصه‌گویی خوبی در Dying Light 2 روبرو شویم؛ طوری که بازی گروه‌های مختلفی دارد که با عضویت در آن‌ها، روند داستان به‌طور کلی تفاوت پیدا می‌کند.

تا انتشار اطلاعات بیشتر از بازی Dying Light 2 فعلا صبر می‌کنیم.

منبع: Polygon

