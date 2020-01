شرکت بازی‌سازی اپیک گیمز آپدیت جدیدی برای نسخه‌ی iOS بازی فورتنایت عرضه کرده که قابلیت بسیار جالبی را به این بازی اضافه می‌کند. اگر فورتنایت را روی مدل ۲۰۱۸ آیپد پرو اجرا کنید، این امکان از این پس برای‌تان وجود خواهد داشت تا بتوانید بازی را با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه تجربه کنید؛ قابلیتی که به لطف سخت‌افزار قدرتمند آیپد پرو و صد البته نرخ بروزرسانی بسیار بالای صفحه‌ی نمایش این تبلت محقق شده است.

در ازای اجرای بازی با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه گرافیک آن بسیار پایین می‌آید.

پس از قرار دادن فورتنایت روی حالت ۱۲۰ فریم در ثانیه، به راحتی می‌توانید تفاوت اجرای آن در مقایسه با حالت ۶۰ فریم را ببینید. البته که این تفاوت، در همه حال هم منجر به ساخت تجربه‌ای بهتر نشده است. بازی با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه روی آپید پرو اجرا می‌شود، ولی معمولا سرعت آن به ۱۰۰ یا ۹۰ فریم در ثانیه کاهش پیدا می‌کند. آیپد پرو به هنگام بازی کردن فورتنایت در کمتر از نیم ساعت به شدت داغ می‌کند و اگر بخواهید به بازی کردن با سرعت ۱۲۰ فریم برای مدتی طولانی روی این تبلت ادامه دهید، باید انتظار داشته باشید که سرعت حتی از ۹۰ فریم هم پایین‌تر بیاید.

در ازای سرعت اجرای بالای بازی، گرافیک آن به شدت پایین می‌آید. نه تنها وضوح تصویر بازی کم می‌شود، بلکه کیفیت بافت‌ها و محیط هم بسیار پایین می‌آید. چنین چیزی را به هنگام اجرای بازی روی حالت ۶۰ فریم هم دیده بودیم. فورتنایت روی آپید پرو در حالت ۳۰ فریم با درجه‌ی گرافیکی Epic اجرا می‌شود، در حالت ۶۰ فریم می‌توان بازی را روی درجه‌ی گرافیکی High تجربه کرد و زمانی که بازی را روی سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه قرار می‌دهید، تنظیمات گرافیکی آن به صورت خودکار به Medium کاهش پیدا می‌کند.

قابلیت اجرای فورتنایت با سرعت ۶۰ فریم پس از عرضه‌ی آیفون ایکس و آیفون ایکس‌اس در سال ۲۰۱۸ به نسخه‌ی iOS این بازی اضافه شد. کنسول‌ها سال‌هاست که می‌توانند فورتنایت را با سرعت ۶۰ فریم و کیفیت گرافیکی بالا اجرا کنند، ولی فقط کنسول‌های خانگی؛ یعنی نینتندو سوییچ فقط می‌تواند فورتنایت را با سرعت ۳۰ فریم اجرا کند و در واقع آیفون، حداقل جدیدترین مدل‌های آن، از نینتندو سوییچ بسیار بهتر در اجرای فورتنایت عمل می‌کند.

أپدیت جدید فورتنایت برای آیپد پرو همین حالا عرضه شده و برای دانلود موجود است.

