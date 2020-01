تریلر جذاب منتشر شده سونی از بازی های سال 2020

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers پلی استیشن با تبلیغ جذاب 30 ثانیه‌ای دیگری دوباره بازگشت،تا نشان دهد چرا PS4 همچنان "بهترین مکان برای بازی" خواهد بود.



در حالی که بسیاری از طرفداران منتظر انتشار خبرهای بیشتر از سونی در مورد مشخصات PS5 هستند،این شرکت همچنان با تبلیغات جدید مانند آن‌چیزی که امروز منتشر شد بر بازاریابی PS4 تأکید می کند.آخرین تبلیغ 30 ثانیه‌ای آنها نشان از برخی بازی‌های عالی‌ای است که در سال 2020 منتشر می‌شود.

این تریلر با چند شات خوب از The Last of Us Part 2 شروع می شود. اولین شات،از الی در خارج از شهری که در حال پوسیدگی می‌باشد بسیار عالی است.همچنین قبل از رفتن به بازی بعدی،Ghost of Tsushima، شاتی کوتاه از جوئل می بینیم.اما شبیه ساز سامورایی Sucker Punch همچنان باورنکردنی به نظر می‌رسد از بین بازی‌های ارائه شده در این تبلیغ Ghost of Tsushima واقعا هیجان انگیز است.

مورد بعدی Final Fantasy VII Remake است که مانند اکثر بازی های 2020 در لیست تأخیر قرار گرفته است. گفته می شود،بازی دقیقاً همان چیزی است که طرفداران اصلی می خواهند.تریلر،با یک نگاه سریع از Death Stranding به پایان می رسد.آخرین ساخته Kojima که یکی از بهترین بازی های سال گذشته بود،بنابراین منطقی بودکه در این تبلیغ قرار بگیرد.

این نقطه تبلیغ PS۴ یک نمونه عالی از بازاریابی با کیفیت است. این چیزی است که مردم در حال حاضر می‌خواهند آن را ببینند.امیدواریم که این یکی از آخرین تلاش‌های سونی قبل از شروع چرخش،چرخ‌های ماشین اعتیاد PS۵ باشد.در صورت انتشار خبرهای بیشتری درباره کنسول آینده سونی مطمئناً آن را در پردیس گیم به ​​اشتراک می گذاریم.

