اولین تصاویر از نمونه‌ای اولیه‌ی کنسول نسل بعد مایکروسافت به بیرون درز کرده‌اند. این تصاویر به خوبی ظاهر نهایی کنسول مایکروسافت را به نمایش می‌گذارند و آن‌طور که متوجه شده‌ایم، کاملا واقعی و نمایانگر مدل نهایی ایکس‌باکس سری ایکس هستند.

تصویر مدل نهایی کنسول ایکس‌باکس سری توسط یکی از کاربران فروم NeoGAF به بیرون درز کرده است. پس از انتشار این تصاویر، خبرگزاری Thurrott که سابقه‌ای بلند و بالا در انتشار اطلاعات صحیح مربوط به مایکروسافت دارد، واقعی بودن این تصاویر را تایید کرد.

نه تنها شماره سریال این کنسول کاملا در عکس پیداست، بلکه یکی از کاربران توییتر توانسته است شماره سریال کنسول را در حساب مایکروسافت خود به عنوان ایکس‌باکس سری ایکس اضافه کند؛ یعنی حتی شماره سریال این کنسول در پایگاه داده مایکروسافت ثبت شده و با تصاویری کاملا واقعی روبرو هستیم. بد نیست اضافه کنیم که این کاربر در توییتر با التماس از مدیران ایکس باکس خواسته است تا حساب کاربری او را مسدود نکنند.

می‌توانیم در تصویر، پورت‌های پشت ایکس‌باکس سری ایکس را ببینیم. این کنسول یک پورت صدای اپتیکال، دو پورت USB معمولی، یک پورت شبکه و یک پورت HDMI دارد.

با استناد به این تصاویر می‌توانیم بگوییم که ایکس‌باکس سری ایکس حدودا آماده‌ی عرضه به نظر می‌رسد و مطمئنا سخت‌افزار نهایی آن مشخص شده است. شایعات هم‌چنین گفته‌اند که این کنسول از نظر سخت‌افزاری، قوی‌تر از پلی‌استیشن ۵ خواهد بود.

کنسول ایکس‌باکس سری ایکس برای عرضه در پایان سال جاری میلادی در نظر گرفته شده است.

منبع: توییتر

