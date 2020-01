تریلری یک دقیقه‌ای از بازی Godfall به بیرون درز کرده است؛ تریلری که برخلاف اولین نمایش رسمی این بازی، تمام و کمال روی گیم‌پلی بازی تمرکز دارد.

این تریلر جدید توسط یکی از کاربران رددیت منتشر شده است؛ کاربری که پس از انتشار، توضیح داده است که این تریلر برای نمایش داخل خود استودیو ساخته شده و بسیار قدیمی است. این کاربر پیش از اینکه حساب کاربری خود را حذف کند، گفت که استودیوی سازنده‌ی بازی Godfall یعنی Counterplay Games این تریلر را در اوایل سال ۲۰۱۹ ساخته بود و این تریلر، نمایانگر کیفیت فعلی و نهایی بازی نیست.

در هر حال، به لطف این تریلر منتشر شده می‌توانیم از گیم‌پلی بازی Godfall کمی سر در بیاوریم. طبق گفته‌ی سازندگان این بازی قرار است Godfall یک بازی آنلاین اکشن، با محوریت گرفتن آیتم‌های بیشتر باشد؛ یعنی چیزی شبیه به دستینی و در قالب اکشن سوم شخص.

چند ساعت پس از انتشار این تریلر، حساب کاربری رسمی Godfall در توییتر نوشت:

«تایید می‌کنیم که تریلر منتشر شده از بازی، مربوط به یک سال پیش است و روی کامپیوتر و برای استفاده‌ی داخل استودیو ضبط شده. از هیجانی که برای بازی نشان داده‌اید انرژی گرفته‌ایم و امیدواریم تفاوت‌هایی که بازی تا به امروز کرده است را نشان‌تان دهیم. به‌زودی درباره‌ی بازی بیشتر خواهید شنید.»

می‌توانید این تریلر غیر رسمی را در ادامه ببینید.

بازی Godfall قرار است در پایان سال ۲۰۲۰ و همزمان با عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ برای این کنسول و هم‌چنین روی کامپیوتر عرضه شود.

