۱۲۰ بازی جدید در راه گوگل استیدیا هستند

شرکت گوگل به‌تازگی اعلام کرده که در سال جاری میلادی ۱۲۰ بازی جدید برای پلتفرم استریم گوگل استیدیا منتشر خواهد شد. علاوه بر این، گوگل برنامه دارد تا در نیمه اول سال ۲۰۲۰ حداقل ده بازی انحصاری جدید را به استیدیا بیاورد. اگر این گفته واقعا حقیقت داشته باشد می‌توانیم انتظار یک جهش بسیار بزرگ را برای این پلتفرم داشته باشیم. حدود یکسال از انتشار گوگل استیدیا می‌گذرد و در این مدت تنها ۲۶ بازی به همراه یک اثر انحصاری در اختیار دارندگان این سرویس قرار گرفته است. پیش از این گوگل تنها انتشار چهار بازی در سال ۲۰۲۰ را رسما تایید کرده بود. با توجه به این خبر، دارندگان استیدیا می‌توانند منتظر بازی‌های بیش‌تری باشند.

گوگل در ادامه اعلام کرد که طی سه ماه آینده آپدیت‌های جدیدی برای این پلتفرم منتشر می‌شود. این آپدیت قرار است امکان استریم بازی‌ها با کیفیت ۴K روی وب، پشتیبانی از مدل‌های مختلف موبایل‌های اندرویدی (در حال حاضر استیدیا تنها روی گوشی‌های پیکسل قابل استفاده است)، امکان استفاده وایرلس از کنترلر استیدیا در وب و سایر امکانات را برای افراد فراهم کند.

گوگل در ماه اکتبر گفت که مشغول راه‌اندازی چند استودیو جدید است که صرفا برای گوگل استیدیا بازی انحصاری بسازند. از آنجایی که این آثار با توجه به قدرت‌های نامحدود استیدیا ساخته می‌شوند باید ببینیم که آیا واقعا در عمل نسبت به سایر آثار تفاوت چشم‌گیری دارند یا خیر.

گفتنی است که کیفیت ۴K استیدیا روی وب تعریفی ندارد و در هنگام اجرای بازی‌ها، لزوما نمی‌توانید چنین رزولوشنی را دریافت کنید. استریم بازی‌ها روی کیفیت ۴K صورت می‌گیرد، اما آثاری مثل Destiny 2 در واقع روی رزولوشن‌های پایین‌تری مثل ۱۰۸۰p اجرا می‌شوند. از آن بدتر زمانی است که باید برای دریافت کیفیت ۴K حق اشتراک ماهیانه Stadia Pro را پرداخت کنید. این در حالی است که گوگل پیش از انتشار استیدیا قول داده بود که تنها برای خرید بازی‌ها مجبورید پولی پرداخت کنید. با این همه، کیفیت ۴K استیدیا نسبت به استریم ۱۰۸۰p بازی‌ها بسیار بهتر است و باعث می‌شود تا آثاری مثل دستنی ۲ با کیفیت بهتری روی وب اجرا شوند.

علاوه بر این، در حالی که به‌ زودی می‌توانید در حالت وب از کنترلر استیدیا به صورت وایرلس استفاده کنید، هنوز نمی‌دانیم که آیا در نهایت چنین قابلیتی روی موبایل‌ها هم اجرایی می‌شود یا خیر. در حال حاضر کنترلرهای دوال‌شاک۴ و کنترلرهای بلوتوث‌دار ایکس‌باکس وان به صورت وایرلس روی موبایل‌ها کار می‌کنند.

گوگل در این بین باز هم به ویژگی‌هایی که قبلا قولشان را داده بود اشاره‌ای نکرد. اشتراک رایگان استیدیا و پشتیبانی از سیستم عامل iOS از مواردی بودند که گوگل اطلاعاتی را درباره آن‌ها ارائه نداد. بنابراین، اگر از آیپد یا آیفون استفاده می‌کنید، حداقل تا سه ماه آینده باید دور استیدیا را خط بکشید.

