گروه NPD به‌تازگی در گزارش سالیانه‌ی خود فهرست بیست بازی پرفروش سال ۲۰۱۹ در آمریکا را منتشر کرده است. همان‌طور که می‌دانید، این فهرست بر اساس بیش‌ترین میزان درآمد در میان بازی‌ها تنظیم شده است. به هر روی همان‌طور که انتظار داشتیم باز هم قسمت جدید «کال آو دیوتی» توانست در رتبه اول جدول قرار بگیرد. در ادامه لیست هم تعدادی از آثار ورزشی و تیراندازی به چشم می‌خورد.

در مجموع امسال صنعت بازی‌های ویدیویی حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار از فروش سخت‌افزارها، بازی‌ها، وسایل جانبی و گیفت‌کارت‌ها به دست آورده است. این آمار در مقایسه با درآمد ۱۶.۶ میلیارد دلاری صنعت در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳ درصد افت داشته است که این رقم تمامی دسته‌بندی‌ها را در برمی‌گیرد.

فروش بازی‌ها از ۷.۲ میلیارد دلار به ۶.۶ میلیارد رسیده و ۹ درصد افت داشته است. در این بین، سخت‌افزارها که در واقع همان کنسول‌ها هستند بیش‌ترین افت را داشته‌اند. امسال فروش سخت‌افزارها با کاهش ۲۲ درصدی از ۵ میلیارد دلار به ۳.۹ میلیارد دلار رسیده است که البته با توجه به فرا رسیدن سال‌های پایانی نسل حاضر کنسول‌ها، این اتفاق کاملا قابل پیش‌بینی بود. در حال حاضر نگاه تمامی شرکت‌ها و هواداران به کنسول‌های پلی‌استیشن۵ و ایکس‌باکس سری ایکس معطوف شده است.

درآمد حاصل از فروش وسایل جانبی و گیفت‌کارت‌ها هم از ۴.۴ میلیارد دلار به ۴.۱ میلیارد رسیده و ۷ درصد کاهش داشته است.

در ادامه می‌توانید فهرست کامل پرفروش‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۹ در آمریکا را ببینید:

Call of Duty: Modern Warfare 2019 NBA 2K20 Madden NFL 20 Borderlands 3 Mortal Kombat 11 Star Wars Jedi: Fallen Order Super Smash Bros. Ultimate Kingdom Hearts III Tom Clancy’s The Division 2 Mario Kart 8 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption II Minecraft FIFA 20 Anthem Pokemon Sword Resident Evil 2 2019 Luigi’s Mansion 3 Days Gone New Super Mario Bros. U Deluxe

ده بازی پرفروش ایکس‌باکس وان

Call of Duty: Modern Warfare 2019 Madden NFL 20 NBA 2K20 Borderlands 3 Star Wars Jedi: Fallen Order Tom Clancy’s The Division 2 Mortal Kombat 11 Anthem Red Dead Redemption II Grand Theft Auto V

ده بازی پرفروش پلی‌استیشن۴

Call of Duty: Modern Warfare 2019 NBA 2K20 Madden NFL 20 Mortal Kombat 11 Star Wars Jedi: Fallen Order Borderlands 3 Kingdom Hearts III Days Gone MLB 19: The Show Tom Clancy’s The Division 2

ده بازی پرفروش نینتندو سوییچ

Super Smash Bros. Ultimate Mario Kart 8 Pokemon Sword Luigi’s Mansion 3 New Super Mario Bros. U Deluxe The Legend of Zelda: Breath of the Wild Pokemon Shield Super Mario Maker 2 The Legend of Zelda: Link’s Awakening Super Mario Party

