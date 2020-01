بالاخره شرکت بازی‌سازی «ولو» به شایعات ساخت Left 4 Dead 3 پایان داد و رسما اعلام کرد که فعلا روی این بازی کار نمی‌کند.

ولو در قالب بیانیه‌ای نوشت: «طی چند ماه گذشته ما شایعاتی در این مورد شنیده‌ایم. چند سال پیش ما فرصت‌های ساخت قسمت بعدی بازی را برای مدت کوتاهی بررسی کردیم، اما در حال حاضر برای چندین سال است که روی هیچ چیزی مربوط به این مجموعه کار نمی‌کنیم.»

چند روز پیش «آلوین ونگ گریلین»، مدیرعامل شرکت HTC Vive در چین، تصاویری از اسلایدهای سخنرانی خود را در صفحه توییترش به اشتراک گذاشت. در یکی از این تصاویر آمده است: «دو بازی HL Alyx و L4D3 توجه مشتریان و شرکت‌های بزرگ را به خود جلب خواهد کرد.»

اشاره به نام L4D3 از نظر خیلی‌ها بدین معنا بود که شرکت HTC مشغول ساخت قسمت سوم این مجموعه برای هدست‌های واقعیت مجازی است. با این حال، بیانیه جدید ولو تمامی احتمالات را از بین برد. پس از انتشار این بیانیه هم گریلین اعلام کرد که اشاره به نام L4D3 تنها پیش‌بینی شخصی خودش بوده و از تمامی هواداران عذرخواهی کرد.

در این چند وقت اخیر شایعات زیادی به گوش می‌رسید که می‌گفتند L4D3 برای هدست‌های واقعیت مجازی در حال ساخت است. چند روز پیش هم کانال یوتیوبی Valve News Network تعدادی تصویر مفهومی از شماره سوم بازی به اشتراک گذاشت.

ولو در ادامه افزود: «واضح است که مردم از انتشار اطلاعات غلط و نادرست لذت می‌برند. اما متاسفانه قسمت جدید L4D آن چیزی نیست که ما روی آن کار می‌کنیم.»

Left 4 Dead برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. یک سال بعد، شماره دوم بازی هم به بازار آمد. به گفته کانال Valve News Network، قسمت سوم بازی طی سال‌های ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ در حال ساخت بوده اما نهایتا در سال ۲۰۱۷ ساخت آن به صورت کامل متوقف شد. این کانال خبری پیش‌بینی کرده بود که به تازگی ساخت بازی از ابتدا آغاز شده.

