دنباله‌ی بهترین اکشن اول شخص چند سال اخیر، قرار است از همه نظر بزرگتر شده و پیشرفت کرده باشد. بازی Doom Eternal مجموعه‌ای از مکانیک‌ها و سیستم‌های مختلف را در مقایسه با قسمت قبلی Doom معرفی می‌کند و در عین حال هم تغییراتی بزرگ و اساسی کرده است. تغییرات گیم‌پلی بازی به جای خود، کارگردان Doom Eternal به تازگی درباره‌ی چگونگی تنظیم درجه‌ی سختی این بازی هم صحبت کرده است.

«هوگو مارتین» (Hugo Martin)، کارگردان Doom Eternal، طی مصاحبه‌ای که با وب‌سایت گیم‌اسپات داشته، گفته است که آن‌ها درجه‌های سختی مختلف بازی را طوری طراحی کرده‌اند تا عناصر مختلف بازی در تمام درجه‌های مختلف حضور داشته باشند؛ طوری که بازی‌کننده‌ها در تمام درجه‌های سختی بازی، برای پیروزی نیاز به استفاده از تمام مکانیک‌ها و سیستم‌های بازی دارند.

مارتین با اشاره به قسمت قبلی بازی Doom گفته است: «دشمنان در هر درجه‌ی سختی رفتاری کاملا متفاوت از خود نشان می‌دادند. در واقع دشمنان در درجه‌های سختی بالاتر، در حملات خود دقیق‌تر می‌شدند. در هر درجه‌ی سختی بار باید عکس‌العمل متفاوتی نسبت به حملات نشان می‌دادید. فاصله‌ای که از آن گلوله‌ی آتشین که به شما شلیک می‌شد تفاوت می‌کرد و شما باید نحوه‌ی جاخالی دادن خود را تغییر می‌دادید.»

این نوع تنظیم درجه‌ی سختی در Doom Eternal کنار گذاشته شده است و به جای آن، سازندگان بازی تصمیم گرفته‌اند تا مکانیک‌های بازی را در درجه‌های سختی مختلف، دوباره تنظیم کنند. فرقی نمی‌کند روی درجه‌ی سختی آسان Doom Eternal را تجربه می‌کنید یا درجه‌ی سختی کابوس، دشمنان بازی در هر دو درجه‌ی سختی از تمام قابلیت‌های خود استفاده می‌کنند.

درجه‌های سختی Doom Eternal طوری تنظیم شده‌اند تا دشمنان روی درجه‌های سختی بالاتر، بیشتر از حرکات سنگین خود استفاده کنند و صدمه‌ی بیشتری به شما بزنند. هوگو مارتین بازی را به یک مسابقه‌ی بوکس تشبیه کرد و ادامه داد: «روی درجه‌ی سختی آسان، حریف شما مشت‌های معمولی زیادی به سمت‌تان رها می‌کند و سپس صبر می‌کند تا نوبت شما شود. شما مشت‌های معمولی خود را می‌زنید، حریف شما هم مشت‌های معمولی خود را می‌زند، حالا نوبت این است که یکی از شما مشت سنگین خود را رو کند. روی درجه‌ی سختی کابوس، همه بی‌وقفه و در همه حال مشغول زدن مشت‌های سنگین هستند.»

کارگردان Doom Eternal می‌گوید که تمرکز اصلی آن‌ها به هنگام تنظیم و طراحی درجه‌های سختی مختلف بازی، میزان اشتباهات و خطاهایی است که بازی‌کننده جای دارد انجام دهد. هوگو مارتین توضیح داده: «سوال نباید این باشد که الان چه کاری باید انجام دهم، بلکه موضوع اصلی، مهارت پیدا کردن در انجام آن کار است. دو پایه‌ی اصلی، تعداد تصمیم‌هایی هستند که بازی‌کننده باید در دقیقه بگیرد و سپس تعداد خطاهایی که او اجازه دارد در هر دقیقه انجام دهد.»

اعداد و ارقام مختلف در درجه‌های سختی مختلف Doom Eternal طوری تنظیم شده‌اند تا شما را مجبور به مدیریت منابع و حرکت در جریان بازی کنند؛ اعداد و ارقامی مثل میزان مهمات، میزان صدمه‌ی سلاح‌ها، تعداد دشمنان و چیزهایی مثل آن. مارتین در این باره گفته است: «این کار باعث می‌شود تا تمام بازی‌کننده‌ها، چه کسانی که مهارت دارند و چه کسانی که ندارند، Doom را درست بازی کنند و ما مطمئن هستیم که در نتیجه‌ی آن، همه‌ی افراد تجربه‌ای درگیرکننده‌تر خواهند داشت.»

بازی Doom Eternal برای عرضه در روز ۱ فروردین سال ۱۳۹۹ برنامه‌ریزی شده است. این بازی روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد. نسخه‌ای هم برای عرضه روی نینتندو سوییچ در نظر گرفته شده که تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد.

منبع: گیم‌اسپات

