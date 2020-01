چند وقت پیش خبر دادیم که شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت به منظور ایجاد تنوع در آثار خود و بالا بردن کیفیت آن‌ها می‌خواهد تغییراتی درون‌سازمانی ایجاد کند و تیم تهیه‌کنندگان خود را مورد بررسی قرار دهد. حال در آخرین خبر متوجه شده‌ایم که مکسیم بلند (Maxime Beland) کارگردان خوش‌نام بازی Splinter Cell، به منظور ملحق شدن به تیم مدیریتی جدید یوبی‌سافت به این کمپانی برگشته است.

مکسیم بلند پیش از اینکه در سال ۲۰۱۹ از یوبی‌سافت جدا شود، بیشتر از بیست سال در این شرکت مشغول به کار بود و در ساخت بزرگ‌ترین بازی‌های آن نقش داشت. او با طراحی و کارگردانی Rainbow Six: Vegas شناخته شد و در اولین قسمت Assassin’s Creed هم نقش طراح بازی را بر عهده داشت. علاوه بر این، او به عنوان کارگردان دو قسمت آخر اسپلینترسل یعنی Conviction و Blacklist هم شناخته می‌شود؛ گفتنی است که بلک‌لیست اولین اثری بود که شعبه تورنتوی یوبی‌سافت ساخت آن را برعهده داشت. این استودیو توسط بلند بنیان‌گذاری شده است. جدا از مواردی که گفتیم، بلند حتی در ساخت آثاری همچون فارکرای ۴، ۵ و پرایمال هم نقش اساسی ایفا می‌کرد.

با توجه با این صحبت‌ها می‌دانیم که بلند یکی از چهره‌های شناخته شده یوبی‌سافت به حساب می‌آید و در ساخت مهم‌ترین آثار آن‌ها دست داشته است. او در جدیدترین مقام خود به عنوان معاون تیم مدیریتی یوبی‌سافت فعالیت دارد و در ساخت بازی‌های این شرکت کمک می‌کند.

ایجاد تغییرات اخیر در یوبی‌سافت به خاطر عملکرد ضعیف بازی‌های «دیویژن ۲» و «گوست ریکان: بریک‌پوینت» صورت گرفته که این اتفاق در ادامه باعث شد تا اکثر آثار این شرکت مثل Watch Dogs Legion به منظور اطمینان از کیفیت نهایی، تا نسل بعد تاخیر بخورند. یوبی‌سافت درباره علت تاخیر بازی‌ها اعلام کرد که قصد دارد تغییرات گسترده‌ای را در روند تولید آثار خود پیاده‌سازی نماید.

منبع: VGC

The post کارگردان اسپلینترسل به یوبی‌سافت برگشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala