آیا ساخت سایلنت هیل بعدی شروع شده است؟

به گزارش سایت Rely on Horror، شرکت کونامی مشغول کار روی ساخت بازی جدید سایلنت هیل است. از انتشار آخرین قسمت این مجموعه حدود هشت سال می‌گذرد و در این مدت هیچ بازی کاملی با عنوان سایلنت هیل منتشر نشده است.

در این گزارش آماده است که کونامی قصد دارد دو قسمت جدید بر اساس این مجموعه بسازد. اولین بازی در واقع ریبوت (بازنگری) اثر است و توسط یک استودیوی داخلی ساخته می‌شود و دومین بازی هم قرار است با الهام از آثاری همچون Until Dawn ساخته شود؛ یعنی بازی به جای گیم‌پلی، روی یک روایت سینمایی و انتخاب‌های متنوع تمرکز کرده است.

از آن مهم‌تر زمانی است که می‌فهمیم ماساهیرو ایتو (Masahiro Ito) اخیرا در صفحه توییتر خود اعلام کرده بود که مشغول کار روی پروژه‌ای جدید است. ایتو به عنوان کارگردان هنری روی سه قسمت اول بازی کار کرده بود و تعدادی از معروف‌ترین هیولاهای این مجموعه را طراحی کرده است. علاوه بر این، به تازگی اعلام شده بود که احتمال دارد که‌ایچیرو تویاما (Keiichirō Toyama) خالق سری سایلنت هیل، با همکاری گوایچی سودا و هیدتاکا سویی‌هیرو روی یک بازی ترسناک مستقل کار کنند.

هیدئو کوجیما هم چند وقت پیش به‌طور غیرمستقیم اعلام کرده بود که بازی جدیدش احتمالا یک اثر ترسناک خواهد بود که با توجه به صفحه توییترش می‌دانیم که او از همین حالا کار روی ساخته بعدی‌اش را شروع کرده است.

کوجیما پیش از اینکه از کونامی جدا شود قرار بود قسمت جدید مجموعه را با نام Silent Hills بسازد. این پروژه با همکاری کوجیما و گیلرمور دل تورو ساخته می‌شد و نورمن ریدس را در نقش اصلی خود داشت. با این حال، بعد از انتشار تیرز P.T و اختلافات کوجیما و کونامی، بازی در نهایت لغو شد.

منبع: VGC

