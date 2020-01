فروش Stardew Valley به ده میلیون نسخه رسید

بازی محبوب و دوست‌داشتنی Stardew Valley برای اولین‌بار در فوریه سال ۲۰۱۶ روی استیم منتشر و موفق شد تا ماه آپریل همان سال بیش از یک میلیون نسخه به فروش برساند. چنین رقمی برای هر اثری یک دستاور بزرگ محسوب می‌شود؛ مخصوصا برای Stardew Valley که یک بازی مستقل خاص است و تنها توسط یک نفر ساخته شده. حال چهار سال از انتشار بازی گذشته و این اثر هم‌اکنون روی پلتفرم‌های مک و لینوکس، کنسول‌ها و موبایل‌ها هم عرضه شده است و طبق آخرین اخبار منتشر شده، حالا فروش آن از ده میلیون نسخه هم گذشته است.

متاسفانه دقیقا نمی‌دانیم که عملکرد بازی روی هر پلتفرم چگونه بوده و تنها آمار فروش کلی بازی را در دست داریم. به همین خاطر مقایسه میزان فروش اثر روی موبایل، کنسول‌ها و کامپیوتر اساسا غیرممکن است. اما اگر بخواهیم توضیحات صفحه بازی در SteamSpy را در نظر بگیریم، حدودا پنج تا ده میلیون نفر این بازی را روی استیم خریداری کرده‌اند که بر این اساس می‌توانیم مطمئن باشیم که حدود نیمی از فروش روی استیم بوده و در این بین کامپیوتر بیش‌ترین سهم را در موفقیت بازی داشته است.

اریک بارون، خالق و تنها سازنده بازی در صفحه توییتر خود نوشت: «واقعا عجیب و فوق‌العاده است وقتی به زمانی فکر می‌کنم که در اتاقم مشغول ساخت این بازی بودم و هیچ نمی‌دانستم که کسی از آن خوشش می‌آید یا خیر. از همه‌ی کسانی که بازی را تجربه کردند، از آن حمایت کردند و باعث شدند تا همه این اتفاقات ممکن شود، سپاسگزاری می‌کنم.»

Stardew Valley در هفته‌های اول انتشار خود توانست در لیست پرفروش‌ترین بازی‌های استیم قرار بگیرد و در سال ۲۰۱۷ هم موفق شد به بیشترین بازی دانلود شده کنسول نینتندو سوییچ تبدیل شود. در حال حاضر بخش چندنفره به Stardew Valley اضافه شده و می‌توانید آن را تجربه کنید.

