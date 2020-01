عنوان جدید استودیو Bluepoint عظیم ترین ساخته این استودیو خواهد بود

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers استودیو Bluepoint Games اطلاعات بیشتری در مورد پروژه PS5 خود می‌دهدو ادعا می‌کندکه این بازی بزرگ‌ترین پروژه‌ ساخته شده‌ آن‌ها خواهد بود. اگر از علاقه‌مندان و دنبال‌کنندگان کنسول‌های سونی هستید، احتمالا نام استودیو Bluepoint به‌گوش شما رسیده و با آن‌ها آشنایی دارید. این استودیو که به‌نوعی یک تیم مستقل به‌شمار می‌رود، طی دوران فعالیت خود به‌قدری در تولید و بازسازی آثار مختلف و تحسین‌شده خوب عمل کرده است که یک خبر جدید از آن‌ها می‌تواند جامعه‌ی گیمرهای پلی‌استیشن را شدیدا هیجان‌زده بکند.



از جمله فعالیت‌های مورد توجه و تحسین این استودیوی بازی‌هایی همچون بازسازی بازی و ریمستر فوق‌العاده‌ی سه‌گانه‌ی آنچارتد تا جمع‌آوری کالکشن‌هایی مثل Metal Gear Solid HD Collection ،God of War Collection و The Ico & Shadow of the Colossus Collection می‌باشد.

اعضای Bluepoint امروز در جریان آخرین اخبار بازی، یک اعلامیه‌ی رسمی دادند که آن‌ها را مجددا به مرکز توجه‌ها تبدیل نمود. این اعلامیه‌ی جدید که در بلاگ رسمی استودیو Bluepoint منتشر شده است، اعلام می‌کند که اثر جدید این تیم، بزرگ‌ترین پروژه‌ی تاریخ آن‌ها بوده و در مسیر نشان دادن استانداردهای بصری نسل نهم سخت‌افزارهای ویدیو گیم قدم برمی‌دارد. در این اعلامیه می‌خوانیم:

"جدیدترین پروژه‌ی ما، بزرگ‌ترین پروژه‌ی تاریخ‌ ما خواهد بود. این بازی در نظر دارد تا استانداردهای گرافیکی و بصری سخت‌افزارهای نسل بعدی از ویدیوگیم را به‌گیمرها نشان دهد."

چندی پیش هم رئیس این استودیو Marco Thrush اعلام کرد که اثر جدید استودیو Bluepoint بزرگ‌ترین و افتخارآمیزترین دست‌آورد این استودیو خواهد بود. انتظار می‌رود در اوایل سال جاری اعلامیه کاملی هم از جانب استودیو Bluepoint و هم از سمت PlayStation در مورد سخت افزار و نرم افزار‌های جدید داشته باشیم. باید صبر کنیم و ببینیم که این استودیو چه زمانی دست از پنهان‌کاری برمی‌دارد و بازی جدیدش را به‌طور کامل رونمایی می‌کند.

منبع متن: pardisgame