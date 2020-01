آرت بوک The Last of Us part 2 معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، استودیوی ناتی داگ از آرت بوک(کتاب هنری) جدیدترین بازی خود The Last of Us Part 2 رونمایی کرد. شما می‌توانید این کتاب 200 صفحه‌ای را همین الان به مبلغ 35.99 دلا ر- 23.79 یورو پیش خرید نمایید.

همچنین، نسخه‌ی دیلاکس این آرت یوک نیز برای پیش خرید در دسترس قرار گرفته است. این نسخه حاوی کاور جدید و تصیور چاپ سنگی است. قیمت نسخه‌ی دیلاکس برابر با 89.99 دلار - 68.92 یورو می‌باشد. The Last of Us Part 2 در تاریخ 29 مه(جمعه 9 خرداد) بر روی PS4 منتشر می‌شود.

