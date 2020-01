کوری بارلوگ، مغز متفکر اصلی God of War II و ریبوت سال 2018 این بازی یعنی God of War، فکر می‌کند که این سریِ محبوب می‌تواند منبع اقتباسی مناسب برای شبکه Netflix بوده و همانند 2 سری The Witcher و Castlevania تبدیل به سریال مناسب و شایسته شود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، وی اخیرا در حساب توییتر شخصیِ خود توییت وبسایت GIBiz در رابطه با اینکه چه IPهایی پتانسیل تبدیل‌شدن به مجموعه سریال برای Netflix دارند را ریتوییت کرده و در پاسخ به سوال از سری God of War یاد کرده است.

البته "بارلوگ" ساعاتی بعد روشن‌سازی کرد که حرف‌های وی به معنی در دست ساخت‌بودنِ سریالی براساس سریِ God of War نیست بلکه او تنها خواسته و آرزویش را بیان کرده است.

"در ضمن، این به معنای هیچ‌گونه اشاره و یا سرنخی نیست. من فقط باور دارم که بازی‌ها می‌توانند تبدیل به سریال‌هایی فوق‌العاده شوند چرا که شما مدت زمان زیادی را در دنیای سرگرم‌کننده و باورنکردنی با این شخصیت‌ها سپری می‌کنید. "

بازی‌ها همانند سریال‌های تلوزیونی پیرامون رابطه و انس‌گرفتن با شخصیت‌ها هستند؛ در حالی که فیلم‌ها بیشتر به قراری عاشقانه شباهت دارند. "

"اما در مجموع هردوی آن‌ها خوب بوده و ویژگی‌های خاص خود را دارند."

در حال حاضر سریال‌ها و اقتباس‌های مختلفی اعم از سریال‌های انیمیشنی براساس فرانچایزهای Assassin’s Creed ،Devil May Cry ،Dragon’s Dogma و Cuphead در دست ساخت قرار دارند. شایعاتی پیرامون ساخت مجموعه‌ای براساس Resident Evil نیز چندی پیش در فضای اینترنت منتشر شد ولی تاکنون شاهد هیچ‌گونه تاییدیه‌ی رسمی‌ـی پیرامون این موضوع نبوده‌ایم.

نظر شما چیست؟ آیا دوست دارید شاهد اقتباسی از سری God of War با همکاری سرویس استریم Netflix باشید؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame