فروش کنسول نینتندو سوئیچ از مرز 52 میلیون واحد گذشت

به گزارش پردیس‌گیم، کمپانی نینتندو در جدیدترین گزارش درآمد سال مالی خود اعلام کرد که فروش جهانی کنسول سوئیچ به 52 میلیون و 480 هزار واحد رسیده است. این میزارن فروش از زمان لانچ این کنسول در ماه مارچ 2017 تا 31 دسامبر 2019 به دست آمده است.

نتایج سه ماهه‌ی پایانی 2019 نیز بسیار مثبت و قابل توجه می‌باشند. در جریان این 3 ماه، نینتندو موفق شد تا 10 میلیون و 810 هزار واحد کنسول سوئیچ را به فروش برساند. تعداد بازی‌های فروش رفته در جریان ربع چهارم سال 2019 نیز به 64 میلیون و 640 هزار واحد رسیده است که عناوینی چون Luigi’s Mansion 3، Pokemon Sword and Shield و The Legend of Zelda: Link’s Awakening بیش‌ترین تاثیر مثبت را در کسب این موفقیت داشته‌اند.

در حالی که پیش از این نینتندو پیش‌بینی کرده بود تا 31 مارچ 2020 تعداد 18 میلیون واحد سوئیچ به فروش می‌رود، اما با توجه به عملکرد فراتر از انتظار سوئیچ طی این مدت، حال نینتندو انتظار دارد تا پایان ماه مارچ 2020 تعداد 19 میلیون و 500 هزار واحد سوئیچ به فروش برساند. با توجه به اینکه کنسول‌های نسل نهمی در تعطیلات 2020 روانه‌ی بازار می‌شوند، سوئیچ هنوز موقعیت بسیار خوبی برای ادامه‌ی موفقیت‌هایش دارد؛ دیدگاه شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame