کنسول نسل بعدی شرکت‌های سونی و مایکروسافت اواخر سال جاری میلادی روانه بازار خواهند شد و بازیسازان از همین حالا مشغول ساخت آثار خود برای این کنسول‌ها هستند. طبق نظرسنجی سالیانه GDC، اکثر سازندگان علاقه دارند برای کنسول‌های پلی‌استیشن۵ و ایکس‌باکس سری ایکس بازی بسازند و این دو را نسبت به پلتفرم‌های استریمینگ مثل گوگل استیدیا یا Project xCloud ترجیح می‌دهند.

در سال‌های اخیر سرویس‌های استریمی به محبوبیت بی‌سابقه‌ای در صنعت سرگرمی رسیده‌اند و هر کدام از آن‌ها در تلاش هستند تا مخاطبان جدیدی را به سوی خود بکشاند. سرویس‌هایی مثل نتفلیکس، دیزنی پلاس، آمازون پرایم و… از جمله محبوب‌ترین سرویس‌های حال حاضر بازار فیلم و سریال به شمار می‌روند. هر کدام از این پلتفرم‌ها سعی دارد تا با ارائه محتوای منحصر به فرد و خاص خود، مشتریان اختصاصی خود را هم داشته باشند. با این حال، در صنعت بازی‌های ویدیویی این سرویس‌ها آنطور که باید و شاید مورد استقبال قرار نگرفته‌اند و هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند. وقتی از سازندگان درباره پلتفرم موردنظرشان پرسیده شد، ۱۱ درصد از آن‌ها اعلام کردند که بازی‌هایشان را برای پلی‌استیشن۵ می‌سازند و در رده دوم هم ۹ درصد پاسخ‌دهندگان پلتفرم ایکس‌باکس سری ایکس را برای اثر خود انتخاب کرده‌اند.

از طرفی دیگر گوگل استیدیا با اینکه در حال حاضر جزو بهترین پلتفرم‌های استریمی به شمار می‌رود، اما تنها توانسته توجه ۶ درصد از بازیسازان را به سمت خود جلب کند. این عدد برای Project xCloud هم حتی پایین‌تر است و به ۳ درصد می‌رسد.

با اینکه هردوی این کنسول‌ها امسال عرضه می‌شوند، اما هنوز هیچ‌کدام از شرکت‌ها اطلاعات کاملی را درباره کنسول خود به اشتراک نگذاشته‌اند. سونی تنها نام، لوگو و تاریخ انتشار کنسول را مشخص کرده و تنها تعدادی از ویژگی‌های مهم آن را مثل گرافیک ۸K، قابلیت ری‌تریسینگ و امکان اجرای بازی‌های نسل قبلی اعلام کرده است.

در همین حین هم مایکروسافت اواخر سال گذشته میلادی طراحی و شکل کنسول نسل بعدی خود را به نمایش گذاشت. علاوه بر ویژگی‌های حاضر در پلی‌استیشن، می‌دانیم که ایکس‌باکس سری ایکس از توانایی اجرای بازی‌ها با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه هم برخوردار است. پیش‌بینی می‌شود که طی ماه‌های آینده اطلاعات تازه‌ای را از هر دو کنسول به دست آوریم. گفتنی است که سونی امسال هم در رویداد E3 شرکت نخواهد کرد.

در آخر باید گفت که همچنان مثل قبل دو پلتفرم کامپیوتر (۵۶ درصد) و موبایل‌ها (۳۹ درصد) بیشترین سهم بازی‌های در حال ساخت را به خود اختصاص داده‌اند.

