مدتی قبل مجله ژاپنی فامیتسو به مناسب چهارسالگی استودیوی «کوجیما پروداکشنز» مصاحبه‌ای را با هیدئو کوجیما و یوجی شینکاوا ترتیب داده بود. در این مصاحبه کوجیما اعلام کرد که در کنار بازی بزرگ بعدی استودیو، علاقه دارد تا روی پروژه‌های دیگری هم کار کند.

کوجیما در ادامه اعلام کرد که قصد دارد ساخت بازی‌های کوچک‌تر مثل آثار چند قسمتی و دیجیتالی را هم امتحان کند. با این حال او مطمئن نیست که بتواند این حجم از کار مورد نیاز را مدیریت کند. کوجیما و شینکاوا – که سابقه طولانی‌ای در همکاری با کوجیما و کار روی سری بازی‌های متال گیر دارد – اعلام کردند که به ساخت مانگا هم علاقه دارند. در این بین، کوجیما مثل همیشه گفت که دوست دارد با استفاده از طرح‌های شینکاوا فیلم بسازد و در این حوزه هم مشغول به کار شود.

پس از عرضه Death Stranding در ماه نوامبر، کوجیما اعلام کرد که می‌تواند دوباره با نورمن ریدس کار کند و بر همین اساس احتمال دارد که در آینده دنباله این بازی را ببینیم. با این حال، او اعلام کرد که اگر بخواهد روزی دنباله‌ای برای بازی بسازد، همه چیز را از صفر شروع خواهد کرد. علاوه بر این، کوجیما اخیرا گفته بود که احتمال دارد روی یک پروژه ترسناک هم کار کند.

با توجه به تمام این صحبت‌ها حدس می‌زنیم که این بازیساز ژاپنی این روزها حسابی مشغول است و برنامه‌های طولانی مدتی برای استودیوی خود دارد. کوجیما در حال حاضر کار روی بازی بعدی خود را هم آغاز کرده است.

